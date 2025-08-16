Internacional x Flamengo: onde assistir, horário e prováveis escalações

O Internacional e Flamengo se enfrentam novamente, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Após o embate pelas oitavas de final da Libertadores, as duas equipes entram em campo às 18h30min (de Brasília) deste domingo (17), pela 20ª rodada da competição. O jogo será transmitido pelo Premiere (TV fechada). ➡️Clique para assistir no Premiere.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

Ficha do jogo INT FLA 20ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 17 de agosto, 18h30min (de Brasília) Local Estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS) Árbitro Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Assistentes Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) Var Ilbert Estevam da Silva (SP) Onde assistir

Como chegam Internacional e Flamengo

O time do técnico Roger Machado chega para o jogo pensando na Libertadores. Após perder por 1 a 0 para o mesmo Flamengo, na quarta (13), no Maracanã, o Colorado deve enfrentar o Rubro-Negro neste domingo com time mistos ou com reserva. Da equipe titular, apenas o goleiro Sergio Rochet está confirmado. Há possibilidade de Juninho seguir na equipe se Victor Gabriel jogar na lateral-esquerda, no lugar de Bernabei. Na frente, os selecionáveis Rafael Borré e Enner Valencia devem formar o ataque.

Mesmo com a vantagem de poder empatar, o Flamengo também pensa na partida de volta o torneio continental, uma das prioridades da tempoara, na próxima quarta (20), às 21h30miin, no Beira-Rio. Existe a possibilidade de que Filipe Luís preserve algumas peças, mas a tendência é de que o Rubro-Negro vá com força máxima para a partida de domingo. O time que deve ir a campo é praticamente o mesmo que venceu o Colorado.

continua após a publicidade

As estatísticas de Internacional e Flamengo

No Brasileiro, o Flamengo lidera com 40 pontos em 18 jogos, e vem de vitória por 2 a 1 sobre o Mirassol. Já o Inter é 11º, com 24 pontos em 18 partidas. O Alvirrubro venceu o Bragantino por 3 a 1 na semana passada.

Tudo sobre o jogo Internacional x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

20ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 18h30min (de Brasília);

📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Pablo (Juninho); Richard, Bruno Henrique e Vitinho; Gustavo Prado, Borré e Valencia. (Técnico: Roger Machado).

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Plata, Bruno Henrique (Pedro) e Samuel Lino. (Técnico: Filipe Luís)

