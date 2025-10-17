Ao vivo e com imagens: acompanhe Ceará x Traipu, pelo Brasileiro de Futsal

O Lance! transmite ao vivo a partida entre Ceará e Traipu, válida pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futsal. O jogo acontece nesta sexta-feira (17), às 21h (de Brasília), no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. ➡️ O Lance! transmite ao vivo no Youtube; acompanhe

Ceará passou pelo Vasco nas oitavas

CONFIRA COMO FOI O CONFRONTO

📝 Texto por Mariana Quélhas

O Ceará iniciou a partida com intensidade. Nos cinco minutos iniciais, Walysson e Jo César criaram oportunidades, mas foram impedidos pelo goleiro adversário. Aos seis minutos, Andrew aproveitou falha na saída de bola do Vasco e passou para Canindé, que abriu o placar para o Time do Povo.

A equipe cearense manteve o controle das ações e quase ampliou aos 10 minutos, quando Pecém driblou o goleiro, mas teve sua finalização bloqueada pela defesa. Dois minutos depois, o Vasco igualou o marcador com Raul Rocha, que recebeu passe de Delduque e finalizou.

Ceará e Vasco se enfrentam nas oitavas do Campeonato Brasileiro de Futsal (Foto: Allan Pereira/ Vasco da Gama)

No segundo tempo, a pressão do Ceará continuou sobre o Vasco. Logo aos três minutos, Rafinha finalizou e Delduque defendeu. No rebote, Walysson também foi parado pelo goleiro vascaíno. A partida ganhou em disputa, mas o Ceará, com melhor organização, criava mais situações de perigo.

Aos 14 minutos da etapa final, o Ceará voltou a ficar à frente no placar quando Pecém recebeu passe de Rafinha, superou a marcação e finalizou cruzado. Faltando dois minutos para o término do tempo normal, com o Vasco utilizando o goleiro, Raul Rocha empatou novamente em jogada individual, finalizando no canto direito de Thiago.

Na prorrogação, Rhuan, do Ceará, acertou a trave após recuperar a bola. No último lance do primeiro período extra, Marquinhos foi detido por Delduque. Na segunda etapa da prorrogação, o Vasco quase marcou contra quando Marquinhos cabeceou na direção de seu próprio goleiro, que conseguiu defender.

Faltando 40 segundos para o fim, o Vasco teve chance com João Trevenzoli, mas o camisa 15 parou em Thiago. Na sequência, Jo César arrematou à esquerda do gol vascaíno. No último lance, Thiago defendeu a finalização de Rick após cobrança de falta.

Na decisão por pênaltis, Thiago defendeu as três cobranças do Vasco, executadas por Raul Rocha, Marquinhos e Caio Carriço. Andrew, Pecém e Rhuan converteram suas cobranças para o Ceará, enquanto Jo César desperdiçou a sua.