Rei do Futsal: Falcão será o grande homenageado na 10ª edição do Prêmio Sou do Esporte

O salão do Copacabana Palace, palco de tantas celebrações, se prepara para reverenciar um dos maiores gênios da história do esporte brasileiro. Alessandro Rosa Vieira, o eterno Falcão, será o grande homenageado da 10ª Edição do Prêmio Sou do Esporte Foco Radical. A cerimônia de gala, que celebra as melhores práticas de gestão, comunicação e responsabilidade social no esporte nacional, está marcada para o dia 9 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Reconhecido mundialmente como o maior jogador da história do futsal, Falcão se juntará a um seleto e histórico grupo de personalidades que tiveram seus legados celebrados pela premiação. Ao longo da última década, o palco do evento já aplaudiu nomes como Hortência (Basquete, 2024), Joaquim Cruz (Atletismo, 2023), a saudosa Isabel Salgado (Vôlei, 2022), Daniel Dias (Natação Paralímpica, 2021), Ayrton Senna (Automobilismo, 2019), Maria Esther Bueno (Tênis, 2018), Éder Jofre (Boxe, 2017), Mestre Geraldo Bernardes (Judô, 2016) e o Professor Lamartine da Costa (Cientista do Esporte, 2015).

A escolha de Falcão para a edição comemorativa de 10 anos coroa uma carreira que transcendeu as quatro linhas. Com seus dribles desconcertantes, gols antológicos e carisma inigualável, o camisa 12 não apenas colecionou títulos — incluindo dois Mundiais com a Seleção Brasileira e quatro prêmios de melhor jogador do mundo pela FIFA — mas também se tornou um embaixador do Brasil e inspiração para milhões de jovens.

Emocionado com o reconhecimento, o craque destacou a importância da homenagem para a sua modalidade.

— No meio de tantos atletas icônicos, estou muito feliz em ser homenageado no Prêmio Sou do Esporte. Um atleta de futsal ser homenageado em um ambiente predominantemente de esportes olímpicos é uma vitória muito grande para a nossa modalidade e me deixa honrado. Tenho certeza de que será uma noite incrível ao lado de todas as pessoas que fazem parte da minha história de vida — agradeceu Falcão.

A homenagem é um reconhecimento não apenas ao atleta genial, mas também ao ícone que ajudou a fortalecer a imagem do esporte brasileiro no cenário internacional. Fabiana Bentes, presidente do Instituto Sou do Esporte, ressaltou a grandiosidade da escolha.

— O Prêmio Sou do Esporte Foco Radical nasceu para valorizar quem transforma o esporte brasileiro, dentro e fora das quadras. Homenagear o Falcão na nossa 10ª edição é reconhecer não apenas o maior jogador da história do futsal, mas também um exemplo de dedicação, superação e legado para o esporte e para o país — afirmou Fabiana.

Além da aguardada homenagem a Falcão, o evento premiará os destaques do ano em diversas categorias, como gestor do ano, campanhas de comunicação, eventos esportivos, meio ambiente, terceiro setor e projetos de base, reforçando seu compromisso em fomentar um ecossistema esportivo cada vez mais profissional e transformador.