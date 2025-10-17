menu hamburguer
Onde Assistir

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações da final do Brasileiro sub-17

Times se enfrentam no jogo de volta da final, na ida o Grêmio venceu por 4 a 1

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 17/10/2025
17:49
ONDE ASSISTIR ATL X GRE SUB-17
imagem cameraAtlético e Grêmio pelo jogo de volta do Brasileirão sub-17
Atlético e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 11h, na Arena MRV, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-17.  A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv. Clique aqui para assistir.
O Grêmio goleou o Atlético-MG por 4 a 1 no jogo de ida da final. Lucca abriu o placar aos 6 minutos e, após a expulsão de Samuel Deus, do Galo aos 31, Roger e João Borne ampliaram, encerrando o primeiro tempo em 3 a 0 para os gaúchos. No segundo tempo, Lucca marcou novamente, e Mosquito descontou para o Atlético. Com o resultado, o Grêmio leva boa vantagem para o jogo de volta.

Ficha do jogo

Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
Gremio-escudo-onde-assistir
GRE
FINAL
Campeonato Brasileiro sub-17
Data e Hora
sábado, 18 de Outubro de 2025 às 11h.
Local
Arena MRV (BH)
Árbitro
Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
Assistentes
Alex Sandro Quadros Thomé (RR) e Antônia Soliane Oliveira dos Santos (RR)
Var
Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
Onde assistir

Campanha de Atlético e Grêmio até a final

O Atlético chegou à final após terminar a fase classificatória na 6ª colocação. Na sequência, eliminou o Flamengo nas quartas de final e o Athletico-PR na semifinal. No jogo de volta contra os paranaenses, o Galo venceu por 3 a 2 e garantiu a vaga na decisão.

O Grêmio, por sua vez, avançou em 5º lugar na fase de grupos. Nas etapas eliminatórias, superou o Red Bull Bragantino nas quartas e o Palmeiras na semifinal. Contra o Verdão, a classificação veio apenas na disputa por pênaltis.

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Grêmio sub-17

Atlético-MG x Grêmio
Final - Campeonato Brasileiro sub-17
📆 Data e horário: sábado (17), às 11h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv. Clique aqui para assistir ao vivo no Sportv
🟨 Arbitragem:  Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
🚩 Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé (RR) e Antônia Soliane Oliveira dos Santos (RR)
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

⚽ Prováveis escalações

Atlético-MG (Técnico: Henrique Teixeira)
Kaio Assis, Samuel Rodrigues, Vitão, Xavier e Kauã Pascini; Luiz Peu, Índio e Gutte; Mosquito, Riquelme e Cauã Soares.

Grêmio (Técnico: Ruimar Kunzel)
Gabriel Menegon; Vitor Ramon, David Brendo, Luis Eduardo e Lucas Rian; Danillo, Tiago e João Borne; Roger, Gabriel Mec e Lucca.

Grêmio e Atlético na final do Campeonato Brasileiro Sub 17 (Reprodução)
Grêmio e Atlético na final do Campeonato Brasileiro Sub-17 (Reprodução)

