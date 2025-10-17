Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações da final do Brasileiro sub-17
Times se enfrentam no jogo de volta da final, na ida o Grêmio venceu por 4 a 1
- Matéria
- Mais Notícias
Atlético e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 11h, na Arena MRV, pelo jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Sub-17. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv. Clique aqui para assistir.
Relacionadas
- Atlético Mineiro
Atlético-MG se manifesta sobre dinheiro de investidor ligado ao PCC
Atlético Mineiro17/10/2025
- Futebol Nacional
Vitória aciona o Grêmio na justiça por dívida milionária em compra de zagueiro
Futebol Nacional17/10/2025
- Atlético Mineiro
Atlético-MG sub-17 precisa reverter desvantagem para ser campeão
Atlético Mineiro17/10/2025
O Grêmio goleou o Atlético-MG por 4 a 1 no jogo de ida da final. Lucca abriu o placar aos 6 minutos e, após a expulsão de Samuel Deus, do Galo aos 31, Roger e João Borne ampliaram, encerrando o primeiro tempo em 3 a 0 para os gaúchos. No segundo tempo, Lucca marcou novamente, e Mosquito descontou para o Atlético. Com o resultado, o Grêmio leva boa vantagem para o jogo de volta.
Ficha do jogo
Campanha de Atlético e Grêmio até a final
O Atlético chegou à final após terminar a fase classificatória na 6ª colocação. Na sequência, eliminou o Flamengo nas quartas de final e o Athletico-PR na semifinal. No jogo de volta contra os paranaenses, o Galo venceu por 3 a 2 e garantiu a vaga na decisão.
O Grêmio, por sua vez, avançou em 5º lugar na fase de grupos. Nas etapas eliminatórias, superou o Red Bull Bragantino nas quartas e o Palmeiras na semifinal. Contra o Verdão, a classificação veio apenas na disputa por pênaltis.
Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Atlético x Grêmio sub-17
Atlético-MG x Grêmio
Final - Campeonato Brasileiro sub-17
📆 Data e horário: sábado (17), às 11h (horário de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, Belo Horizonte
👁️ Onde assistir: Sportv. Clique aqui para assistir ao vivo no Sportv
🟨 Arbitragem: Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR)
🚩 Assistentes: Alex Sandro Quadros Thomé (RR) e Antônia Soliane Oliveira dos Santos (RR)
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)
⚽ Prováveis escalações
Atlético-MG (Técnico: Henrique Teixeira)
Kaio Assis, Samuel Rodrigues, Vitão, Xavier e Kauã Pascini; Luiz Peu, Índio e Gutte; Mosquito, Riquelme e Cauã Soares.
Grêmio (Técnico: Ruimar Kunzel)
Gabriel Menegon; Vitor Ramon, David Brendo, Luis Eduardo e Lucas Rian; Danillo, Tiago e João Borne; Roger, Gabriel Mec e Lucca.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias