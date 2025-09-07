América-RN x Santa Cruz: Onde assistir disputa pelo acesso à série C
Clube de Pernambuco venceu primeiro jogo por 1 x 0
América de Natal e Santa Cruz se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, em confronto que define o acesso à terceira divisão nacional. A bola rola neste domingo (7), às 19h (de Brasília), no estádio Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal, com transmissão ao vivo do canal Metrópoles, no Youtube.
Para garantir a classificação no tempo normal, o América-RN precisa vencer por dois gols de diferença. Se o time potiguar conseguir uma vitória por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.
Ficha técnica: América-RN x Santa Cruz
🕴️Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🟨Auxiliares: Alex Dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📺VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
📍Estádio Arena das Dunas, Natal-RN
Como foi o primeiro jogo? Santa Cruz x América-RN
O time pernambucano entra em campo hoje com a vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Ariel, na reta final da partida. Portanto, para o duelo deste domingo (7), o Santa Cruz tem a vantagem do empate para assegurar a vaga na Série C.
Fator Arena das Dunas
A Arena das Dunas deve receber um público de aproximadamente 30 mil torcedores para este confronto decisivo. Os portões abrem às 16h30. A torcida visitante terá acesso ao setor Noroeste pelos portões A e B.
O estádio será palco de mais uma tentativa do América-RN de reverter um resultado adverso, como fez em 2022, quando também reverteu uma desvantagem de 1 a 0 contra o Caxias, vencendo por 3 a 1 em Natal e conquistando o acesso.
Já o Santa Cruz tenta retornar à Série C após ter sido rebaixado em 2021, podendo se inspirar em sua trajetória de 2011, quando iniciou uma ascensão que o levou até a Série A em 2016.
Desfalques
O técnico Gerson Gusmão precisará fazer alterações no América-RN devido à suspensão do meia Dudu. Sem um substituto natural para a posição, o treinador deve optar por Gabriel Lima, formando um trio ofensivo com Hebert e Salatiel. Henrique e Romarinho, lesionados, também são desfalques para o time potiguar.
No Santa Cruz, o técnico Marcelo Cabo realizou testes durante a semana e pode modificar o meio-campo, escalando Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela. Outra provável alteração é a entrada de Geovany Soares no lugar de Thiaguinho. Geovany foi responsável pela assistência para o gol de Ariel no jogo de ida. Três jogadores do time pernambucano estão pendurados: Thiago Galhardo, Toty e Wagner Balotelli. Israel segue fora, em recuperação de lesão.
