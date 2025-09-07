menu hamburguer
Onde Assistir

América-RN x Santa Cruz: Onde assistir disputa pelo acesso à série C

Clube de Pernambuco venceu primeiro jogo por 1 x 0

PE - RECIFE - 30/08/2025 - BRASILEIRO D 2025, SANTA CRUZ X AMERICA NATAL - Souza jogador do America RN durante a partida contra o Santa Cruz na Arena de Pernambuco pelo campeonato Brasileiro D 2025. Foto: Marlon Costa/AGIF
Santa Cruz 1 x 0 América-RN (Foto: Marlon Costa/AGIF)
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/09/2025
08:53
América de Natal e Santa Cruz se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, em confronto que define o acesso à terceira divisão nacional. A bola rola neste domingo (7), às 19h (de Brasília), no estádio Casa de Apostas Arena das Dunas, em Natal, com transmissão ao vivo do canal Metrópoles, no Youtube.

Para garantir a classificação no tempo normal, o América-RN precisa vencer por dois gols de diferença. Se o time potiguar conseguir uma vitória por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis, sem prorrogação.

Ficha técnica: América-RN x Santa Cruz
🕴️Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC)
🟨Auxiliares: Alex Dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
📺VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
📍Estádio Arena das Dunas, Natal-RN

Santa Cruz 1 x 0 América-RN (Foto: Marlon Costa/AGIF)

➡️ Pentacampeão! Veja quanto o Bahia faturou com o título da Copa do Nordeste

Como foi o primeiro jogo? Santa Cruz x América-RN

O time pernambucano entra em campo hoje com a vantagem de ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0, com gol de Ariel, na reta final da partida. Portanto, para o duelo deste domingo (7), o Santa Cruz tem a vantagem do empate para assegurar a vaga na Série C.

Fator Arena das Dunas

A Arena das Dunas deve receber um público de aproximadamente 30 mil torcedores para este confronto decisivo. Os portões abrem às 16h30. A torcida visitante terá acesso ao setor Noroeste pelos portões A e B.

O estádio será palco de mais uma tentativa do América-RN de reverter um resultado adverso, como fez em 2022, quando também reverteu uma desvantagem de 1 a 0 contra o Caxias, vencendo por 3 a 1 em Natal e conquistando o acesso.

Já o Santa Cruz tenta retornar à Série C após ter sido rebaixado em 2021, podendo se inspirar em sua trajetória de 2011, quando iniciou uma ascensão que o levou até a Série A em 2016.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desfalques

O técnico Gerson Gusmão precisará fazer alterações no América-RN devido à suspensão do meia Dudu. Sem um substituto natural para a posição, o treinador deve optar por Gabriel Lima, formando um trio ofensivo com Hebert e Salatiel. Henrique e Romarinho, lesionados, também são desfalques para o time potiguar.

No Santa Cruz, o técnico Marcelo Cabo realizou testes durante a semana e pode modificar o meio-campo, escalando Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo e Pedro Favela. Outra provável alteração é a entrada de Geovany Soares no lugar de Thiaguinho. Geovany foi responsável pela assistência para o gol de Ariel no jogo de ida. Três jogadores do time pernambucano estão pendurados: Thiago Galhardo, Toty e Wagner Balotelli. Israel segue fora, em recuperação de lesão.

