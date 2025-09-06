Neste sábado (6), a Copa do Nordeste conheceu seu mais novo campeão. O Bahia triunfou e garantiu a taça após bater o Confiança. A partida, disputada na Arena Fonte Nova, acabou em 5 a 0, e o Tricolor conquistou o troféu. O placar agregado foi de 9 a 1 para a equipe liderada por Ceni, que levará uma bolada para casa.

Quanto o Bahia já lucrou até agora?

A equipe do Tricolor está vivendo um ano mágico. Até agora, apenas com o título da Copa do Nordeste, o time de Rogério Ceni já faturou R$ 3,520 milhões. O Confiança, pelo vice, ficou com R$ 2,720 milhões.

Ano mágico

Com a entrada do grupo City, o esquadrão viu cada vez mais dinheiro entrando em seus cofres. Apenas com investimento financeiro para contratações, o grupo disponibilizou R$ 680 milhões para o clube baiano. No ano passado, o Tricolor finalizou o ano com uma arrecadação de R$ 299 milhões, mas as expectativas para esse ano são de mais de R$ 400 milhões, o que seria um recorde para o time.

Elenco turbinado

O elenco da equipe já é o de maior investimento até aqui. Atualmente avaliado em 99,2 milhões de euros o time de Ceni fez algumas boas contratações no ano de 2025.

Reforços do Bahia

Confira alguns dos jogadores que o esquadrão trouxe no ano de 2025 (em euros):

Luciano Rodríguez - 11 milhões Erick - 4,5 milhões Santiago Mingo - 4,5 milhões Erick Pulga - 4,3 milhões Nicolás Acevedo - 2,8 milhões Michel Araújo - 2,7 milhões Rodrigo Nestor - 1,5 milhões Mateo Sanabria - 500 mil Luiz Gustavo - 500 mil

Total: 39 milhões de euros (R$ 274 milhões)

Quanto o Bahia pode faturar ao todo?

Levando em consideração que o Bahia atinja sua meta de R$ 400 milhões em receitas neste ano, a conta ainda pode aumentar. Isso porque a chegada às semifinais da Copa do Brasil não estava nos planos do Esquadrão. Caso o time avance, o valor total sobe em mais R$ 9 milhões.

Se conquistar o título da Copa do Brasil, o Bahia pode se aproximar da marca de R$ 500 milhões em arrecadação. Afinal, o campeão da competição recebe mais de R$ 77 milhões em premiação.