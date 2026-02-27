Apresentado no Atlético-MG, Domínguez destaca ponto central de seu estilo de jogo

Nesta sexta-feira (27), o novo técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, foi apresentado oficialmente. Durante entrevista coletiva na Arena MRV, o comandante alvinegro falou sobre as expectativas para sua trajetória no clube, e também detalhou sua visão de futebol, explicou como gosta que suas equipes atuem em campo e destacou os princípios que pretende implementar no Galo.

Nesta sexta-feira (27), o novo técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, foi apresentado oficialmente. Durante entrevista coletiva na Arena MRV, o comandante alvinegro falou sobre as expectativas para sua trajetória no clube, e também detalhou sua visão de futebol, explicou como gosta que suas equipes atuem em campo e destacou os princípios que pretende implementar no Galo.

Perguntado sobre as principais características de suas equipes e se é um treinador defensivo, "El Braba" foi direto na resposta:

— Falam que minhas equipes são mais defensivas do que ofensivas, mas fazemos muitos gols também. Eu acho que uma boa defesa também é um bom ataque, se você ataca bem, defende menos. Vamos buscar o equilíbrio mais rápido possível para encontrar uma equipe compacta, equilibrada, que saiba como quer atacar e como e onde deve defender — afirmou Domínguez

Um dos principais problemas que o Atlético vem enfrentando atualmente são os erros defensivos, que têm resultado em gols sofridos e impactado diretamente nos resultados da equipe. Questionado sobre essa questão e sobre como pretende corrigi-la, Domínguez analisou o cenário e afirmou que o time vai trabalhar muito nesse aspecto para ajustar as falhas e evoluir defensivamente:

— Nos primeiros treinamentos, o que fizemos foi observar as características para conhecer mais os jogadores. Temos que ter a consciência do que estamos falhando, porque, se não se há uma auto crítica e se detecta o porquê, fica muito difícil solucionar. Então, vamos trabalhar forte para solucionar essas situações — analisou o treinador

Domínguez é regularizado e vai estrear

Na quinta-feira (26), o treinador argentino comandou seu primeiro treinamento na Cidade do Galo. No início da noite, seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, garantindo sua regularização para comandar oficialmente o time à beira do campo.

Antes da partida decisiva, "El Barba" ainda terá mais dois treinamentos, na sexta-feira e no sábado, para definir a equipe que buscará a vaga em mais uma final do Mineiro.

Conheça mais do novo treinador do Atlético

Eduardo Domínguez comandou o Estudiantes desde 2023, onde realizou um trabalho consistente. No período, como título principal conquistou o Torneo Clausura (Campeonato argentino) de 2025.

À frente da equipe, Domínguez soma 162 partidas, com 74 vitórias, 43 empates e 45 derrotas, alcançando um aproveitamento de 54,53%.

Antes de assumir o Estudiantes, o treinador acumulou passagens por Independiente, Colón, Huracán e também pelo Nacional, do Uruguai.

Números e títulos na carreira

Estudiantes de La Plata – 163 jogos, 74 vitórias, 44 empates, 45 derrotas

Independiente – 29 jogos, 11 vitórias, 8 empates, 10 derrotas

Colón (2020–2021) – 56 jogos, 28 vitórias, 12 empates, 16 derrotas

Club Nacional – 8 jogos, 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas

Colón (2017–2018) – 65 jogos, 28 vitórias, 19 empates, 18 derrotas

Huracán – 50 jogos, 17 vitórias, 20 empates, 13 derrotas