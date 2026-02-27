Dominguez é regularizado e vai estrear contra o América: Como o treinador deve escalar o Atlético?
Novo comandante apareceu no BID da CBF na noite desta segunda-feira
O novo técnico do Atlético, Eduardo Domínguez, já está regularizado e fará sua estreia contra o América. Os times se enfrentam no próximo domingo (1º), às 18h, na Arena Independência, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro.
Domínguez se apresentou ao elenco atleticano na última quarta-feira, em Porto Alegre, onde acompanhou a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
Na quinta-feira (26), o treinador argentino comandou seu primeiro treinamento na Cidade do Galo. No início da noite, seu nome foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, garantindo sua regularização para comandar oficialmente o time à beira do campo.
Antes da partida decisiva, "El Barba" ainda terá mais dois treinamentos, na sexta-feira e no sábado, para definir a equipe que buscará a vaga em mais uma final do Mineiro. Com pouco tempo de trabalho e ainda conhecendo o elenco, a tendência é que ele mantenha a base do time que vinha atuando sob o comando de Lucas Gonçalves, promovendo poucas mudanças.
No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1 na Arena MRV. O Atlético esteve à frente no placar até os acréscimos do segundo tempo, mas acabou sofrendo o gol de empate do América.
Para a partida de volta, quem vencer garante vaga na final do estadual. Em caso de novo empate, a decisão será definida nas cobranças de pênaltis. O classificado enfrentará Cruzeiro ou Pouso Alegre na grande final.
Opções do Atlético contra o América
Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Pedro Cobra
Zagueiros: Ivan Román, Junior Alonso, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo
Laterais: Ángelo Preciado, Natanael, Renan Lodi, Kauã Pascini,
Meias: Alan Franco, Bernard, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Cissé Victor Hugo, Patrick, Reinier, Maycon, Tomás Pérez
Atacantes: Dudu, Hulk, Cuello, Alan Minda e Mateo Cassierra
Lesiondos: Lyanco e Alexsander
