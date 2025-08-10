O meio-campista Nonato, autor do terceiro gol do Fluminense contra o Bahia, relatou dores na coxa esquerda após a partida pelo Campeonato Brasileiro. Como o elenco viajou direto para a Colômbia, o jogador retornou ao Rio de Janeiro para realizar exames.

O Flu entra em campo nesta terça-feira (12), às 21h30, para enfrentar o América de Cali, pelas oitavas de final da Sul-Americana. Com isso, o jogador será desfalque provável na partida e deve começar o tratamento no CT Carlos Castilho tão logo receber o resultado dos exames.

— Ali foi um lance de jogo, eu senti meu joelho dar uma falseada, mas eu continuei, consegui terminar o jogo numa boa. Vamos reavaliar agora e ver como está — disse o meia após o empate na Arena Fonte Nova.

Para o confronto contra o Bahia, Renato Gaúcho escalou um time alternativo e um meio formado por Bernal, Thiago Santos, Lima e Ganso. Contudo, diante das circunstâncias do jogo, o treinador colocou o Martinelli, Hércules e Nonato, trio considerado titular, na segunda etapa, aos 61 minutos.

Se uma lesão for confirmada, junta-se à Thiago Silva no departamento médico do Fluminense. O zagueiro teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda na vitória sobre o Grêmio e está em tratamento no CT Carlos Castilho.

Opções de Renato para o meio do Flu na Sul-Americana

O treinador tricolor tem à disposição todos os demais meias do time, com exceção de Otávio. O volante está em transição para os trabalhos com o grupo depois de romper o tendão de Aquiles em março.

Nonato tem características equilibradas entre ataque e defesa, sendo um jogador que confere combatividade para o setor, mas também ajuda na transição ofensiva e possui boa chegada na área. De perfil semelhante, Renato tem Martinelli, Lima e Hércules, tendo Bernal como típico "camisa 5" e Ganso e Lezcano para atuar mais avançados.

