‘Ganhei mais dois jogadores’, diz Renato exaltando garotos da base do Fluminense

Mesmo tendo sofrido o empate nos minutos finais contra o Bahia, o jogo trouxe duas boas notícias para o Fluminense, conforme afirmou Renato Gaúcho. O treinador elogiou o desempenho do time, mas especialmente a atuação de Júlio Fidelis e Davi Schuindt, jogadores que vieram de Xerém.

Ambos começaram como titulares na Arena Fonte Nova: Fidélis na lateral direita e Schuindt formando a dupla de zaga com Freytes. Os garotos foram destaque na partida pela atuação segura e com personalidade. O lateral de 18 anos foi o escape do ataque tricolor e deixou o campo, substituído, com uma asssitência na conta.

— Elogiei meu time, foram guerreiros, jogaram de igual para igual contra um dos grandes times do futebol brasileiro. Coloquei dois garotos que não tinham jogado comigo ainda no Brasileirão e foram muito bem. Ganhamos mais dois jogadores no grupo. Só tiro coisas boas do time que começou e dos que entraram. Não tenho medo de colocar o garoto de 18 ou o de 35 para jogar. Poderiamos ter saído com uma vitória, como eles também, mas pela circunstância do segundo tempo, merecíamos a vitória. Mas o futebol é assim — declarou Renato após o jogo.

Ramos Mingo e Juba marcam Julio Fidelis em Bahia 3 x 3 Fluminense(Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Davi Schuindt tem 21 anos e acertou sua renovação contratual com o Fluminense em abril deste ano, firmando vínculo até dezembro de 2026. Ele chegou em Xerém em 2013 e foi multicampeão pela base tricolor, levantando o título do Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2020 e o Carioca Sub-20 em 2022, além da Copa Nike Sub-15 em 2019.

— Agradeço ao grupo que me apoiou no dia a dia dos treinos. Estou sempre dando o meu melhor nos treinos para aproveitar a oportunidade quando ela aparecesse — disse Davi ao fim da partida.

No duelo contra o Tricolor de Aço, precisou marcar jogadores como Everton Ribeiro, Ademir, William José e até Kayky, também revelado pelo Flu. Contudo, o jovem defensor contou com o apoio dos demais jogadores nessa missão e avaliou também o que não funcionou no empate na Arena Fonte Nova.

— Fomos dando nosso jeito em campo, nos comunicando bastante. Queriamos a vitória, não veio, mas fizemos um ponto importante fora de casa. (O que faltou foi) Mais comunicação dentro campo que precisamos ter para não ir todo mundo para o lado da bola e esquecer o outro lado — analisou.

Ele estreou no time profissional em 2025, atuando em dois jogos do Estadual. Na primeira rodada, contra o Sampaio Correa, foi titular ao lado de Manoel e, na seguinte, entrou no segundo tempo contra o Volta Redonda.

