O Fluminense tem boas notícias do departamento médico com a evolução da recuperação de peças importantes do elenco. O atacante Soteldo, o lateral-esquerdo Fuentes e o zagueiro Ignácio estão em transição para os trabalhos com o grupo.

Além deles, o volante Otávio também deu passos importantes na última semana e passou a fazer trabalhos no campo, mas separado do restante do grupo. Já Thiago Silva ainda permanece em tratamento por mais tempo e pode ganhar a companhia de Nonato, que realizará exames nesta segunda-feira (11), após sentir dores na coxa.

Relembre os casos de lesão no Fluminense

Fora do departamento médico: Fuentes, Soteldo e Ignácio

Fuentes sentiu dores na posterior da coxa esquerda no treino do dia 29 de julho e teve lesão confirmada em exame de imagem. A última partida do colombiano foi a derrota para o Palmeiras pelo Brasileirão (23/7), somando quatro jogos como desfalque.

O caso de Soteldo é semelhante, mas na coxa direita. O venezuelano teve detectada uma lesão de grau dois e entrou em campo pela última vez no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Internacional (30/7). Ele sentiu aos 15 minutos do primeiro tempo e precisou ser substituído por Canobbio.

A situação de Ignácio é a que mais impresisona. O zagueiro teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho no jogo contra o Palmeiras e deixou o campo chorando. Menos de duas semanas depois, já realiza trabalho de transição para o campo.

Thiago Silva segue no departamento médico

O zagueiro e capitão teve constatada uma lesão de grau dois no músculo posterior da coxa após deixar o campo com dores na vitória sobre o Grêmio (2/8), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube informou que o tempo de retorno do camisa 3 aos treinos é de quatro semanas — uma já se passou, portando fica mais três no departamento médico do Fluminense.

Otávio evolui e treina no campo

Depois de cinco meses, o volante Otávio voltou a treinar no campo, mas ainda faz trabalhos separados do restante do grupo. Contratado no início de 2025 pelo Flu, o jogador rompeu o tendão de Aquiles no treino do dia 27 de março, passou por cirurgia e estava em tratamento desde então. Com a evolução, se aproxima do retorno aos treinos, mas ainda não tem data certa para isso.

