Alianza Lima x Boca Juniors: onde assistir o jogo da Libertadores

Alianza Lima e Boca Juniors se enfrentam, nesta terça-feira (18), em partida válida pela segunda fase da Libertadores. Os times decidem vaga nas oitavas de final da competição. O jogo será às 17h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, na cidade de Lima, no Peru. A transmissão do confronto será feita pela ESPN e pelo Disney +.

INFORMAÇÕES DE ALIANZA LIMA E BOCA JUNIORS PELA LIBERTADORES

✅ FICHA TÉCNICA

ALIANZA LIMA X BOCA JUNIORS

SEGUNDA FASE - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 18 de fevereiro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, na cidade de Lima, no Peru

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming)

