Corinthians define lista de inscritos e numeração para Libertadores

A direção do Corinthians definiu nesta segunda-feira (17) a lista de inscritos e a numeração do elenco para a disputa da Copa Libertadores. Ao todo, 45 jogadores foram registrados, com a possibilidade de outros cinco registros caso a equipe comandada por Ramón Díaz avance à fase de grupos da competição continental.

O atacante Memphis Depay aparece com a camisa 10, mudança realizada pelo clube paulista em fevereiro, enquanto Rodrigo Garro vestirá a 8.

O volante Bahia e o atacante Gui Negão, vice-campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha), são alguns dos atletas das categorias de base presentes na lista.

O Corinthians estreia na competição na próxima quarta-feira (19), quando viaja até a Venezuela para encarar o Universidad Central, em Caracas, às 21h30 (de Brasília). O duelo de volta, por sua vez, acontece uma semana depois, na Neo Química Arena.

Caso avance, o Timão enfrentará o vencedor do confronto entre Barcelona de Guayaquil e El Nacional por uma vaga na fase de grupos.

Memphis Depay será o camisa 10 do Corinthains na Libertadores (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Confira lista de inscritos e numeração do elenco do Corinthians na Libertadores

Goleiros:

Hugo Souza (1)

Matheus Donelli (32)

Felipe Longo (40)

Cadu (51)

Kauê (51)

Laterais:

Matheuzinho (2)

Diego Palacios (6)

Matheus Bidu (21)

Léo Maná (33)

Hugo (46)

Jacaré (59)

Denner (60)

Zagueiros:

Félix Torres (3)

André Ramalho (5)

Gustavo Henrique (13)

Cacá (25)

Renato (41)

João Pedro Tchoca (47)

Fernando Vera (52)

Guilherme Gama (58)

Meio-campistas:

Maycon (7)

Rodrigo Garro (8)

Raniele (14)

André Carrillo (19)

Breno Bidon (27)

Charles (35)

Ryan (37)

Luiz Gustavo Bahia (54)

Luiz Eduardo (55)

Dieguinho (61)

José Martínez (70)

Igor Coronado (77)

Alex Santana (80)

Atacantes: