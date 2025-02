Ramón Díaz cobra correção no Corinthians para Libertadores: ‘Vida ou morte’

O Corinthians vira a chave do Paulistão para focar na disputa da Pré-Libertadores, na próxima quarta-feira (19), contra o Universidad Central, da Venezuela, no Olímpico da UCV, em Caracas, às 21h30 (de Brasília). O Timão está na Fase Preliminar 2 e precisa vencer dois confrontos eliminatórias para disputar a fase de grupos do torneio continental.

Classificado de maneira antecipada para o mata-mata do Paulistão, o Corinthians chega com confiança para a partida que, na visão da comissão técnica, é a mais importante da temporada. Em entrevista coletiva no Pacaembu, concedida neste sábado (15), Ramón Díaz chamou a palavra para falou sobre o jogo, cobrou concentração dos jogadores e relembrou erros recentes do Timão e jogos decisivos.

— Temos experiência, ganhamos a Libertadores, a Sul-Americana. Sabemos o que temos que fazer, o clima é diferente. Não se pode cometer erros, estar concentrados 100%, se joga diferente. Não pode ter falhas nas bolas paradas, tem que ser um time intenso. Não temos que cometer o erro que passou ante contra o Racing, num lateral nos fizeram o gol — disse o treinador.

Corinthians estreia na Libertadores contra o Universidad Central (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Exemplo no passado

No ano passado, o Corinthians ficou perto de jogar uma final continental. O Timão foi eliminado na semifinal conta o Racing, após uma derrota por 2 a 1, na Argentina. O clube alvinegro quer aprender com os erros para avançar na Libertadores.

— Hoje, de um escanteio, falhamos e eles marcaram gol. Isso não pode acontecer no mata-mata. Isso vou falar com os meninos, os jogadores, para que tenhamos uma concentração diferente. É vida ou morte, é mata-mata, não temos outra opção. Se joga diferente — disse o treinador argentino.