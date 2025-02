Ramón Díaz mantém dúvida na escalação do Corinthians para a Libertadores

O Corinthians estreia na Pré-Libertadores na quarta-feira (19), contra o Universidad Central, às 21h30 (de Brasília), na Venezuela. Desde a reapresentação do elenco, em 7 de janeiro, a comissão técnica vem preparando a equipe para o duelo, mas, neste momento da temporada, ainda tem dúvidas sobre a escalação.

O principal questionamento da comissão técnica está na lateral-esquerda. Matheus Bidu terminou o último Brasileirão como titular, mas perdeu espaço com Ramón e Emiliano Díaz nesta temporada. Nos últimos clássicos, contra Palmeiras e Santos, Hugo foi a opção dos argentinos para a posição.

Na última partida do Corinthians, o empate por 2 a 2 contra a Portuguesa, no último sábado (15), realizado no Pacaembu, Ramón Díaz escalou o time com reservas e Matheus Bidu estava na equipe, inclusive marcou um dos gols. Na entrevista coletiva, o treinador negou que seja um indicativo para o duelo na Libertadores.

— Ainda não decidimos quem vai jogar, os dois necessitavam jogar para manter o ritmo, a atitude. Temos que analisar bem o que queremos fazer. Conseguir pontos defendendo bem ou atacando? São jogos totalmente distintos do que se joga no Brasil — falou o técnico argentino.

Ramón Díaz destacou que a decisão sobre a escalação para a próxima partida levará em conta as características específicas da Libertadores, competição que o técnico conquistou pelo River Plate em 1996.

— Atmosfera, ambiente, a temperatura da Libertadores é outra coisa, completamente distinta. Estamos analisando, todos estão em boas condições. Esperamos que os jogadores que atuem possam render e a gente consiga o resultado que buscamos — disse o técnico.

Ramón Díaz ainda não sabe quem vai escalar na lateral-esquerda (Foto: Agif)

Disputa por posição no Corinthians

A dúvida entre os jogadores pode ser agravada nos próximos dias. O Timão está próximo de contratar Fabrizio Angileri, lateral-esquerdo argentino que pertence ao Getafe, da Espanha. O clube alvinegro ficará com quatro atletas para a posição, incluindo Diego Palacios. Emiliano Díaz falou sobre a luta por espaço na equipe.

— A briga será entre eles, osso não depende de nós. É o jogador que tem que brigar, depende dele. Nós podemos ajudar no tático, físico e psicológico, mas o jogador que tem que defender sua vaga. Isso é falado internamente - disse o auxiliar técnico do Corinthians.