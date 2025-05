Al-Raed e Al-Hilal se enfrentam em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece neste quarta-feira (7), no King Abdullah Sport City Stadium, em Jedá (SAU), às 13h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo da BandSports (streaming) e do Canal GOAT (YouTube).

Tudo sobre o jogo entre Al-Raed e Al-Hilal pela competição X (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Al-Raed x Al-Hilal

30ª rodada — Campeonato Saudita

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 13h15 (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sport City Stadium, em Jedá (SAU)

👁️ Onde assistir: BandSports (streaming) e do Canal GOAT (YouTube)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Al-Raed (Técnico: João Pedro Sousa)

Moreira; Al-Rajeh, Gonzalez, Qasmi, Al-Yousef; Hazazi, Normann, Abeid; Sayoud, El Berkaoui, Bouzok

🔵 Al-Hilal (Técnico: Mohammed Al-Shalhoub)

Bono; Cancelo, Koulibaly, Al-Bulaihi e Renan Lodi; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Kaio César, Malcom e Al-Dawsari; Mitrovic.

