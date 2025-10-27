Al-Nassr x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei Saudita
Confira as principais informações do duelo válido pelas oitavas de final
Al-Nassr e Al-Ittihad terão os caminhos cruzados pelas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. A partida será realizada nesta terça-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU). O jogo terá transmissão exclusiva do Canal GOAT.
Ficha do jogo
O Al-Nassr atravessa uma fase dominante na temporada. A equipe comandada por Jorge Jesus soma dez vitórias seguidas e mantém aproveitamento perfeito no campeonato, com seis triunfos em seis rodadas. O clube de Riade, inclusive, bateu no Al-Ittihad na Supercopa da Arábia Saudita.
Neste momento da temporada, o Al-Ittihad chega para o segundo clássico no comando de Sérgio Conceição e está na sétima posição do Campeonato Saudita. A equipe liderada por Karim Benzema é a atual campeã da liga, mas vem de duas derrotas e uma vitória, pelo campeonato nacional e Champions da Ásia.
Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr 🆚 Al-Ittihad
Oitavas de final — Copa do Rei Saudita
📆 Data e horário: terça-feira, 28 de outubro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩 Assistentes: a definir
📺 VAR: a definir
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Al-Aqueedi; Boushal, Iñigo Martínez, Simakan e Al Ghanam; Alkhaibari, Ângelo, Mané e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo.
Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; Kanté, Fabinho, Doumbia e Houssem Aouar; Moussa Diaby e Karim Benzema.
