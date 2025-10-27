menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Al-Nassr x Al-Ittihad: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei Saudita

Confira as principais informações do duelo válido pelas oitavas de final

Riade (SAU)
Dia 27/10/2025
13:15
Al-Nassr x Al-Ittihad: onde assistir pela Copa do Rei da Arábia Saudita (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraAl-Nassr x Al-Ittihad: onde assistir pela Copa do Rei da Arábia Saudita (Foto: Arte/Lance!)
Al-Nassr e Al-Ittihad terão os caminhos cruzados pelas oitavas de final da Copa do Rei da Arábia Saudita. A partida será realizada nesta terça-feira (28), às 15h (de Brasília), no Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU). O jogo terá transmissão exclusiva do Canal GOAT.

Ficha do jogo

Al-Nassr_Football_Club
NAS
ittihad escudo
ITT
Oitavas de final
Copa do Rei da Arábia Saudita
Data e Hora
Terça-feira, 28 de outubro, às 15h (de Brasília)
Local
Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU)
Árbitro
A definir
Assistentes
A definir
Var
A definir
Onde assistir
Canal GOAT

O Al-Nassr atravessa uma fase dominante na temporada. A equipe comandada por Jorge Jesus soma dez vitórias seguidas e mantém aproveitamento perfeito no campeonato, com seis triunfos em seis rodadas. O clube de Riade, inclusive, bateu no Al-Ittihad na Supercopa da Arábia Saudita.

Neste momento da temporada, o Al-Ittihad chega para o segundo clássico no comando de Sérgio Conceição e está na sétima posição do Campeonato Saudita. A equipe liderada por Karim Benzema é a atual campeã da liga, mas vem de duas derrotas e uma vitória, pelo campeonato nacional e Champions da Ásia.

Tudo sobre o jogo entre Al-Nassr e Al-Ittihad (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al-Nassr 🆚 Al-Ittihad
Oitavas de final — Copa do Rei Saudita
📆 Data e horário: terça-feira, 28 de outubro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Al-Awwal Park, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: a definir
🚩 Assistentes: a definir
📺 VAR: a definir

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Al-Aqueedi; Boushal, Iñigo Martínez, Simakan e Al Ghanam; Alkhaibari, Ângelo, Mané e Coman; João Félix e Cristiano Ronaldo.

Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; Kanté, Fabinho, Doumbia e Houssem Aouar; Moussa Diaby e Karim Benzema.

Cristiano Ronaldo celebra gol do Al-Nassr contra o Al-Fateh com Coman e Ângelo
Cristiano Ronaldo celebra gol do Al-Nassr contra o Al-Fateh com Coman e Ângelo (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

circulo com pontos dentroTudo sobre

