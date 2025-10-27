menu hamburguer
Fora de Campo

Europeus se chocam com 'briga' entre astros da Seleção Brasileira: 'Não brinca'

Jogadores são fundamentais na equipe de Carlo Ancelotti

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Alessandra Ferreira,
Dia 27/10/2025
12:56
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)
imagem cameraCarlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: @rafaelribeirorio / CBF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O duelo entre Real Madrid e Barcelona, neste domingo (26), foi recheado de polêmicas, incluindo dois astros da Seleção Brasileira. Nas redes sociais, muitos europeus se chocaram com uma cena envolvendo Vini Jr e Raphinha.

Após a partida, Vini Jr foi tirar satisfações com Lamine Yamal, e Raphinha correu na direção do brasileiro de maneira estranha. Os dois não chegaram a se encostar, porque Federico Valverde conseguiu conter o jogador do Barcelona. Os dois são pilares da Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti.

➡️Gabriel Bortoleto vira assunto na Europa após corrida: 'Lembre quem você é'

Nas redes sociais europeias, a vitória do Real Madrid teve uma repercussão baixa perto da confusão entre os jogadores da Seleção Brasileira. Veja a cena entre Vini Jr e Raphinha e os comentários sobre a situação abaixo:

Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)
Carlo Ancelotti na derrota da Seleção Brasileira (Foto: Yuichi YAMAZAKI/ AFP)

Veja cena entre jogadores da Seleção Brasileira

Tradução: Raphinha não brinca quando o assunto é Lamine Yamal! O mesmo que o MSN naquela época! Você provoca Suarez ou Messi, Neymar vem atrás de você!

Tradução: raphinha estava pronta para jogar as mãos em vini - clima tenso entre os jogadores da Seleção Brasileira.

Tradução: Momentos estranhos na próxima pausa internacional (jogos da Seleção Brasileira)

Tradução: Raphinha e Vini planejaram estrategicamente e encenaram a luta para melhorar as chances da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Tradução: Raphinha que tipo de brasileiro você é? Por que tentou brigar com o Vini?

Jornal detona Vini Jr após Real Madrid x Barcelona: 'Incorrigível e arrogante'

O jornal catalão "Sport" criticou duramente Vini Jr após o clássico entre Real Madrid e Barcelona, disputado no último domingo (26), no Santiago Bernabéu. Em matéria intitulada "O que não se viu no Clássico", o veículo descreveu o atacante da Seleção Brasileira como "incorrigível, arrogante e mal-educado", destacando seu comportamento durante e depois da partida.

Durante o segundo tempo, Vini Jr reclamou da substituição feita por Xabi Alonso, saiu irritado para o vestiário e retornou de chinelos ao gramado. Segundo a publicação, o atacante teria provocado o banco do Barcelona após a expulsão de Pedri e, depois do apito final, foi em direção a Lamine Yamal, com quem também discutiu durante o jogo.

O "Sport" também cita que outros jogadores do Real Madrid, como Carvajal e Courtois, se envolveram em confusões com Lamine após o término da partida, sendo contidos por Frenkie de Jong e Raphinha, que estava com equipe no banco, mesmo lesionado.

Além das críticas a Vinicius, o jornal destacou o ambiente hostil da torcida merengue contra Lamine Yamal, que foi vaiado e xingado durante todo o jogo. A publicação afirma que parte dos torcedores madridistas teme que o jovem de 18 anos "amargue os próximos anos", assim como Lionel Messi fez no passado. Após a partida, Raphinha e Vini, da Seleção Brasileira, tiveram um desentendimento.

Seleção Brasileira

