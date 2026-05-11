Chelsea define favorito para assumir vaga de treinador, diz jornal
Clube segue sem treinador desde a saída de Liam Rosenior
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O Chelsea iniciou o processo de avaliação para definir o seu novo treinador e colocou o nome de Xabi Alonso em sua lista de alvos. De acordo com informações de David Ornstein, do "The Athletic", o comandante espanhol vê com bons olhos a possibilidade de assumir a equipe inglesa, mas, neste momento inicial, ainda não há uma decisão tomada.
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A diretoria dos Blues trabalha ativamente nos bastidores para encontrar um sucessor permanente para o cargo, que está vago de forma definitiva desde o final do mês de abril, desde a demissão de Liam Rosenior.
Situação de Xabi Alonso
Aos 44 anos, Xabi Alonso está sem clube desde o dia 12 de janeiro, quando foi demitido do Real Madrid e substituído por Álvaro Arbeloa, então técnico da equipe B merengue. A passagem do espanhol pela capital de seu país durou apenas sete meses, interrompendo precocemente o contrato de três anos que havia assinado para suceder Carlo Ancelotti.
Durante seu curto período no Real Madrid, Alonso chegou a vencer 10 de seus primeiros 11 compromissos na liga, incluindo o clássico contra o Barcelona em outubro. No entanto, acabou demitido quando o time ocupava a vice-liderança de La Liga — quatro pontos atrás do rival catalão — e logo após perder a final da Supercopa da Espanha para o maior rival.
Apesar da passagem relâmpago pelo Real Madrid — clube onde também atuou como jogador por cinco anos —, o prestígio de Alonso no mercado europeu permanece elevado graças ao seu trabalho anterior. Em 18 meses no Bayer Leverkusen, ele conduziu o time alemão ao seu primeiro e histórico título da Bundesliga na temporada 2023/2024, de forma invicta, além de ter alcançado a final da Europa League.
Concorrentes no Chelsea
A instabilidade no comando técnico tem sido uma marca recente do Chelsea. O clube rompeu o vínculo com Liam Rosenior no dia 23 de abril, após menos de quatro meses de trabalho. Ele havia sido contratado em janeiro justamente para ocupar a vaga deixada por Enzo Maresca. Desde a mais recente demissão, a equipe principal está sendo comandada interinamente por Calum McFarlane até o encerramento da atual temporada.
Além de Xabi Alonso, a lista de alvos da diretoria dos Blues conta com opções que já estão adaptadas à Premier League. O espanhol Andoni Iraola desponta como um forte candidato, após confirmar no mês de abril que deixará o comando do Bournemouth quando seu contrato expirar no final da temporada. Iraola ganhou destaque na Inglaterra por implementar um estilo de jogo ofensivo e empolgante no Vitality Stadium.
Segundo informações recentes divulgadas pelo jornal "The Athletic", o técnico português Marco Silva, que atualmente comanda o Fulham, é outro nome fortemente monitorado pelos executivos do Chelsea para assumir a reestruturação do clube na próxima janela. Outro nome cotado é o do brasileiro Filipe Luis, que, segundo o "The Telegraph", se encaixa nos critérios do clube inglês, por ter se acostumado a vencer títulos importantes no primeiro trabalho da carreira.
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