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Chelsea define favorito para assumir vaga de treinador, diz jornal

Clube segue sem treinador desde a saída de Liam Rosenior

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
17:51
Enzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis/AFP)
imagem cameraEnzo Fernández comemorando gol no duelo entre Chelsea e Leeds United (Foto: Adrian Dennis/AFP)
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O Chelsea iniciou o processo de avaliação para definir o seu novo treinador e colocou o nome de Xabi Alonso em sua lista de alvos. De acordo com informações de David Ornstein, do "The Athletic", o comandante espanhol vê com bons olhos a possibilidade de assumir a equipe inglesa, mas, neste momento inicial, ainda não há uma decisão tomada.

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A diretoria dos Blues trabalha ativamente nos bastidores para encontrar um sucessor permanente para o cargo, que está vago de forma definitiva desde o final do mês de abril, desde a demissão de Liam Rosenior.

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Situação de Xabi Alonso

Aos 44 anos, Xabi Alonso está sem clube desde o dia 12 de janeiro, quando foi demitido do Real Madrid e substituído por Álvaro Arbeloa, então técnico da equipe B merengue. A passagem do espanhol pela capital de seu país durou apenas sete meses, interrompendo precocemente o contrato de três anos que havia assinado para suceder Carlo Ancelotti.

Durante seu curto período no Real Madrid, Alonso chegou a vencer 10 de seus primeiros 11 compromissos na liga, incluindo o clássico contra o Barcelona em outubro. No entanto, acabou demitido quando o time ocupava a vice-liderança de La Liga — quatro pontos atrás do rival catalão — e logo após perder a final da Supercopa da Espanha para o maior rival.

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Apesar da passagem relâmpago pelo Real Madrid — clube onde também atuou como jogador por cinco anos —, o prestígio de Alonso no mercado europeu permanece elevado graças ao seu trabalho anterior. Em 18 meses no Bayer Leverkusen, ele conduziu o time alemão ao seu primeiro e histórico título da Bundesliga na temporada 2023/2024, de forma invicta, além de ter alcançado a final da Europa League.

Futuro técnico do Real Madrid, Xabi Alonso agradece torcida do Bayer Leverkusen em último jogo em casa chelsea
Xabi Alonso agradece torcida do Bayer Leverkusen em último jogo em casa (Foto: Ina Fassbender/AFP)

Concorrentes no Chelsea

A instabilidade no comando técnico tem sido uma marca recente do Chelsea. O clube rompeu o vínculo com Liam Rosenior no dia 23 de abril, após menos de quatro meses de trabalho. Ele havia sido contratado em janeiro justamente para ocupar a vaga deixada por Enzo Maresca. Desde a mais recente demissão, a equipe principal está sendo comandada interinamente por Calum McFarlane até o encerramento da atual temporada.

Além de Xabi Alonso, a lista de alvos da diretoria dos Blues conta com opções que já estão adaptadas à Premier League. O espanhol Andoni Iraola desponta como um forte candidato, após confirmar no mês de abril que deixará o comando do Bournemouth quando seu contrato expirar no final da temporada. Iraola ganhou destaque na Inglaterra por implementar um estilo de jogo ofensivo e empolgante no Vitality Stadium.

Segundo informações recentes divulgadas pelo jornal "The Athletic", o técnico português Marco Silva, que atualmente comanda o Fulham, é outro nome fortemente monitorado pelos executivos do Chelsea para assumir a reestruturação do clube na próxima janela. Outro nome cotado é o do brasileiro Filipe Luis, que, segundo o "The Telegraph", se encaixa nos critérios do clube inglês, por ter se acostumado a vencer títulos importantes no primeiro trabalho da carreira.

Filipe Luís em Flamengo x Lanús (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
Filipe Luís em Flamengo x Lanús (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

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