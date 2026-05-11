Times

Futebol

Esportes

Lance! +

Lamine Yamal comemora título do Barcelona com bandeira da Palestina

Jogador já havia criticado cantos islamofóbicos de torcedores em março

Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/05/2026
20:34
Comemoração do Barcelona após título da LaLiga (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
Comemoração do Barcelona após título da LaLiga (Foto: MANAURE QUINTERO / AFP)
A festa do título espanhol do Barcelona, conquistado neste domingo após a vitória no El Clásico, foi marcada por um gesto simbólico de Lamine Yamal. Durante o desfile em carro aberto pelas ruas da cidade, o jovem atacante apareceu com a bandeira da Palestina.

O posicionamento de Yamal não é isolado. Em março deste ano, o jogador já havia se manifestado publicamente após sofrer com cânticos islamofóbicos durante um amistoso da Espanha contra o Egito. Na ocasião, parte da torcida entoou frases como "quem não pula é muçulmano".

Em suas redes sociais, o atleta rebateu: — Eu sou muçulmano. Ontem, no estádio, ouvi os cânticos. Sei que era para a equipe rival e não era algo pessoal contra mim, mas, como muçulmano, não deixa de ser uma falta de respeito e algo intolerável — declarou na época.

O título do Barcelona

O Barcelona garantiu seu 29º troféu de La Liga com uma vitória por 2 a 0 sobre o Real Madrid no Camp Nou. Sob o comando de Hansi Flick, o time resolveu o jogo cedo com gols de Rashford e Ferran Torres. A conquista coroa uma temporada de domínio doméstico, sendo o terceiro título espanhol do clube nas últimas quatro edições, consolidando a fase vitoriosa da equipe catalã.

Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid
Jogadores do Barcelona celebram título da La Liga após vitória sobre o Real Madrid (Foto: Josep Lago/AFP)

Situação de Yamal para a Copa do Mundo

O atacante Lamine Yamal, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda às vésperas da Copa do Mundo de 2026, afastando-o do restante da temporada europeia e gerando preocupação na seleção espanhola. O clube optou por um tratamento conservador, sem cirurgia, e a previsão inicial de cerca de cinco semanas de recuperação mantém viva a possibilidade de participação no Mundial, embora exista o risco de recaída e a necessidade de um cuidadoso recondicionamento físico antes do torneio.

