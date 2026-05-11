Barcelona chega a acordo com Hansi Flick para renovação de contrato
Treinador alemão, que acaba de conquistar o título espanhol, tem bases contratuais acertadas com a diretoria
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O Barcelona e o técnico Hansi Flick chegaram a um acordo para a extensão do contrato do comandante alemão. De acordo com informações divulgadas pelo jornal "Mundo Deportivo" nesta segunda-feira (11), o agente do treinador, Pini Zahavi, e o diretor de futebol do clube catalão, Deco, fecharam as bases para a renovação do vínculo até o ano de 2028.
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O novo acerto prevê a ampliação do contrato atual, que se encerraria em 2027, garantindo a permanência do técnico por pelo menos mais uma temporada. Além disso, o documento inclui uma cláusula com opção de renovação por mais um ano, estendendo o vínculo até 2029, condicionada ao cumprimento de metas esportivas preestabelecidas.
Avanço rápido nas negociações
As tratativas fluíram com naturalidade após reuniões entre Zahavi, Deco e o presidente eleito Joan Laporta, amigo pessoal do agente. O clima otimista nos bastidores já havia sido antecipado publicamente pelo presidente interino do clube, Rafa Yuste, durante as celebrações do título espanhol no fim de semana.
— A renovação será muito simples. As pessoas viram que ele está muito feliz em Barcelona. Ele se adaptou muito bem ao clube. Alguns detalhes ainda precisam ser acertados, mas, quando Deco e ele estiverem prontos, faremos o anúncio público — declarou Yuste na ocasião.
A confirmação do acordo garante que Flick comandará a equipe nas duas primeiras temporadas do novo mandato oficial de Laporta, que terá início no dia 1º de julho.
Foco nas marcas centenárias adia a assinatura
Apesar do aperto de mãos entre as partes, a assinatura oficial do novo contrato não deve ocorrer de imediato. Hansi Flick, que dedicou o recente título da liga à memória de seu pai, prefere manter a concentração do elenco na reta final de La Liga antes de tratar de formalidades burocráticas.
O foco do treinador e dos jogadores está em alcançar uma marca histórica estabelecida internamente: chegar aos 100 pontos conquistados e aos 100 gols marcados na competição. Faltando três rodadas para o término do campeonato, o time catalão soma 91 pontos e 91 bolas na rede.
Dessa forma, a tendência é que a formalização dos contratos seja adiada para o final da temporada oficial ou, em um cenário alternativo, para a cerimônia de posse da nova diretoria liderada por Joan Laporta.
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