Al-Nassr x Al-Fayha: onde assistir e horário do jogo pelo Campeonato Saudita

Al-Nassr e Al-Fayha se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 12h20 (horário de Brasília), no Al-Awwla Park Stadium, em Riad, na Arábia Saudita. O confronto válido pela 19° rodada do Campeonato Saudita terá transmissão ao vivo da Bandsports (canal de televisão aberto) e do Canal GOAT (Youtube).

O Al-Nassr é o terceiro colocado na tabela, com 38 pontos acumulados. A equipe vem de uma boa sequência de vitórias e precisa vencer para diminuir a distância para o Al-Ittihad, segundo colocado. Nos últimos cinco jogos, o time de Cristiano Ronaldo venceu quatro e empatou uma.

Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr, completou 40 anos na última quarta (5) e ganhou um bolo personalizado, com imagens marcantes da carreira do clube. O craque português vai em busca do milésimo gol na carreira. Na contagem, faltam apenas 77 gols para atingir a meta.

O Al-Fayha, por sua vez, se encontra em 13° lugar, com 16 pontos e não vive um bom momento no campeonato. A equipe está a dois pontos de distância do primeiro clube na zona de rebaixamento e nas últimas cinco partidas venceu duas, empatou duas e perdeu uma.

Al-Nassr e Al-Fayha se enfrentam nesta sexta (7) (Foto: Reprodução/Al-Nassr)

Confira as informações do jogo entre Al-Nassr e Al-Fayha

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR X AL-FAYHA

19ª RODADA - CAMPEONATO SAUDITA

📆 Data e horário: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília)

📍 Local: Al-Awwla Park Stadium, em Riad, na Arábia Saudita;

📺 Onde assistir: Bandsports (canal de televisão aberto) e Canal GOAT (Youtube).

