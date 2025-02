A chegada de Jhon Durán ao Al-Nassr não chamou a atenção somente pela quantia desembolsada, mas também por um pedido inusitado do atacante. O jogador, que se tornou o colombiano mais caro da história, escolheu morar cerca de 500km do clube. O motivo? Sua namorada.

Na expectativa pelo gol mil, Cristiano Ronaldo inicia 2025 em ótima fase

De acordo com o "The Sun", ao invés de residir em Riad, onde fica o CT do clube, Durán irá morar em Bahrein devido às rígidas leis de convivência da Arábia Saudita, que dificultam a moradia de casais que não são casados oficialmente. Desta forma, para morar com a namorada e não ter problemas as normas sauditas, o reforço do Al-Nassr optou por fixar residência no país vizinho.

Desta forma, o jogador se deslocará diariamente para o centro de treinamento do clube saudita de avião. A distância entre Bahrein e Riad é de 479km, equivalente a um voo de 1h20. No entanto, o tempo não inclui o deslocamento terrestre, o que pode chegar a quase 2h de travessia até o CT do Al-Nassr.

A contratação do colombiano garante um salário livre de impostos de 19,3 milhões de euros por mês, sendo um dos jogadores mais bem pagos da liga saudita. Durán firmou vínculo com o Al-Nassr por cinco temporadas para vestir a camisa 9.

Antes do clube saudita, o atacante de 21 anos atuou pelo Chicago Fire e Aston Villa, onde marcou 20 gols em 78 partidas.

Durán não é o único a morar em Bahrein, cerca de 500km da Arábia Saudita

A atitude do jogador do Al-Nassr, no entanto, não é novidade entre os atletas que se mudam para a Arábia Saudita. Embora as normas tenham sido flexibilizadas a fim de atrair estrelas internacionais, nomes como Steven Gerrard e Jordan Henderson também optaram por residir em Bahrein e ficar cerca de 500km do país. Porém, diferentemente de Durán, a dupla atuou pelo Al-Ettifaq, que tinha centro de treinamento mais próximo do país (cerca de uma hora de carro).