imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita

Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada

Lance!
Jidá (SAU)
Dia 23/10/2025
15:00
Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir pelo Campeonato Saudita (Foto: Arte/Lance!)
Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir pelo Campeonato Saudita (Foto: Arte/Lance!)
Al-Ittihad e Al-Hilal terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada nesta sexta-feira (24), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá (SAU). O jogo terá transmissão do SporTV e do Canal GOAT. ➡️ Clique para assistir no Sportv

Ficha do jogo

ittihad escudo
ITT
Escudo do Al-Hilal - Onde assistir
HIL
6ª rodada
Campeonato Saudita
Data e Hora
Sexta-feira, 24 de outubro, às 15h (de Brasília)
Local
King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá (SAU)
Árbitro
Sebastian Gieshammer
Onde assistir

Neste momento da temporada, o Al-Ittihad chega para o primeiro clássico no comando de Sérgio Conceição, está na quinta posição e tem confronto direto para chegar próximo da ponta da tabela do Sauditão. A equipe liderada por Karim Benzema é a atual campeã da liga, mas vem de duas derrotas e uma vitória, pelo campeonato nacional e Champions da Ásia.

Invicto na temporada, o Al-Hilal quer entrar no G3 do Campeonato Saudita. O clube está na quarta posição, soma 11 pontos com três vitórias e dois empates em cinco rodadas disputadas. Já na Champions Asiática, em três partidas, o time de Simone Inzaghi triunfou em todas as oportunidades.

Tudo sobre o jogo entre Al-Ittihad e Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al-Ittihad 🆚 Al-Hilal
6ª rodada — Campeonato Saudita
📆 Data e horário: sexta-feira, 24 de outubro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Sebastian Gieshammer
🚩 Assistentes:
📺 VAR:

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; N'Golo Kanté, Fabinho e Houssem Aouar; Steven Bergwijn (Roger Fernandes), Moussa Diaby e Karim Benzema.

Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari e Rúben Neves; Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo.

Al-Ittihad se sagrou o grande campeão da Arábia Saudita pela 10ª vez (Foto: Reprodução/X)
Al-Ittihad se sagrou o grande campeão da Arábia Saudita pela 10ª vez (Foto: Reprodução/X)

