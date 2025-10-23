Al-Ittihad x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Saudita
Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada
Al-Ittihad e Al-Hilal terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada nesta sexta-feira (24), às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá (SAU). O jogo terá transmissão do SporTV e do Canal GOAT. ➡️ Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
Neste momento da temporada, o Al-Ittihad chega para o primeiro clássico no comando de Sérgio Conceição, está na quinta posição e tem confronto direto para chegar próximo da ponta da tabela do Sauditão. A equipe liderada por Karim Benzema é a atual campeã da liga, mas vem de duas derrotas e uma vitória, pelo campeonato nacional e Champions da Ásia.
Invicto na temporada, o Al-Hilal quer entrar no G3 do Campeonato Saudita. O clube está na quarta posição, soma 11 pontos com três vitórias e dois empates em cinco rodadas disputadas. Já na Champions Asiática, em três partidas, o time de Simone Inzaghi triunfou em todas as oportunidades.
Tudo sobre o jogo entre Al-Ittihad e Al-Hilal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Al-Ittihad 🆚 Al-Hilal
6ª rodada — Campeonato Saudita
📆 Data e horário: sexta-feira, 24 de outubro, às 15h (de Brasília)
📍 Local: King Abdullah Sports City Stadium, em Jidá (SAU)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: Sebastian Gieshammer
🚩 Assistentes:
📺 VAR:
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Ittihad (Técnico: Sérgio Conceição)
Predrag Rajković; Al-Julaydan, Saad Al Mousa, Danilo Pereira e Mario Mitaj; N'Golo Kanté, Fabinho e Houssem Aouar; Steven Bergwijn (Roger Fernandes), Moussa Diaby e Karim Benzema.
Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Yassine Bono; Al-Yami, Hassan Tambakti, Koulibaly e Theo Hernández; Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari e Rúben Neves; Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo.

