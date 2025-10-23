Harry Kane ultrapassa marca de Messi e Cristiano Ronaldo

Ao marcar na goleada por 4 a 0 do Bayern de Munique sobre o Club Brugge, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League, o atacante Harry Kane atingiu uma marca expressiva. O centroavante inglês chegou a 20 gols com apenas 12 partidas no clube bávaro, e esse início artilheiro o fez superar Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

A temporada em que CR7 alcançou mais rapidamente os 20 gols, contando apenas jogos de clube, foi a de 2014/15, quando precisou de 13 partidas para atingir a marca. Na mesma temporada, Messi fez 20 gols pelo Barcelona nos primeiros 17 gols, segundo o perfil de estatísticas Opta.

Harry Kane tem sido fundamental nas campanhas do Bayern na Bundesliga e na Champions. Na competição europeia, o inglês marcou em todos os jogos, com destaque ao duelo contra o Chelsea, na qual foi decisivo com dois gols, na vitória por 3 a 1. Até mesmo quando saiu de posição, para jogar de armador, teve grande atuação e balançou as redes também duas vezes.

Com pouco mais de dois meses de temporada, Kane já tem quase a metade de gols das suas melhores campanhas por clubes. Em 2023/24, quando chegou ao Bayern, o centrovante fez 44 gols em 45 jogos, e na temporada seguinte terminou com 41 em 51 partidas. Seu recorde no Tottenham foi de 41 gols em 48 jogos, na temporada 2017/18.

Pela Champions League, o Bayern de Munique derrotou o Club Brugge por 4 a 0 (Foto: Alexandra BEIER / AFP)

Harry Kane vive melhor fase da carreira

Kane vive nova fase como protagonista do Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Pelos Bávaros, o jogador soma 12 gols em sete rodadas na liga, com a equipe liderando com 100% de aproveitamento. Na Champions, o cenário é semelhante: três vitórias em três jogos, e cinco gols marcados pelo inglês.

Kane possui as características de um centroavante clássico — alto, forte fisicamente, eficiente no pivô e finalizador nato —, mas também evoluiu de forma significativa em termos de visão de jogo e qualidade no passe. Essa versatilidade tem permitido que atue, inclusive, como meio-atacante sob o comando de Vincent Kompany nesta temporada.

