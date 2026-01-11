menu hamburguer
Al-Hilal x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pelo Campeonato Saudita

Confira todas as informações do duelo válido pela 15ª rodada

Riade (SAU)
Dia 11/01/2026
14:30
Al-Hilal x Al-Nassr: onde assistir pelo Campeonato Saudita (Foto: Arte/Lance!)
Al-Hilal e Al-Nassr se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 14h30 (de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Saudita. A partida será realizada na Kingdom Arena, em Riade (SAU), com transmissão ao vivo da BandSports e Canal GOAT.

O Al-Hilal chega ao clássico em fase dominante no futebol saudita. Líder da Saudi Pro League, a equipe soma 35 pontos, com 11 vitórias em 13 jogos, e mantém uma sequência de 18 triunfos consecutivos, além de 25 partidas de invencibilidade na temporada. Único time ainda sem derrotas na competição, apresenta números sólidos, com o segundo melhor ataque, 35 gols marcados, e a segunda melhor defesa, com 12 sofridos.

O Al-Nassr entra pressionado após três rodadas sem vencer, sequência que custou a liderança do campeonato. Atualmente vice-líder, o time soma 10 vitórias em 13 partidas e tenta reagir para não se distanciar do rival direto. Apesar do momento irregular, segue com números expressivos, dono do melhor ataque da liga, com 38 gols, e da segunda melhor defesa, com 12 sofridos.

Tudo sobre o jogo entre Al-Hilal e Al-Nassr (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Al-Hilal 🆚 Al-Nassr
15ª rodada — Saudi Pro League
📆 Data e horário: segunda-feira, 12 de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Kingdom Arena, em Riade (SAU)
👁️ Onde assistir: BandSports (TV) e Canal GOAT (YouTube)
🕴️Arbitragem: François Letexier

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Al-Hilal (Técnico: Simone Inzaghi)
Mohammed Al-Rubaie; Y. Al-Yami, H. Al-Tambakti, Yusuf Akçiçek e Nasser Al-Dawsari; Rúben Neves, Sergej Milinković-Savić e M. Kanno (Salem Al-Dawsari); Malcom, Darwin Núñez e Marcos Leonardo.

Al-Nassr (Técnico: Jorge Jesus)
Nawaf Al-Aqidi; Sultan Al-Ghanam, Abdulelah Al-Amri, Iñigo Martínez e Saad Al-Nasser; Wesley (Abdullah Al-Khaibari), Marcelo Brozovic, Ângelo Gabriel e Kingsley Coman; Cristiano Ronaldo e João Félix.

Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood
Cristiano Ronaldo e João Félix celebram gol do Al-Nassr sobre o Al-Okhdood (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

