Europeus reagem à derrota do Palmeiras e citam Vitor Roque
Alviverde volta para o Brasil precisando de grande resultado no jogo da volta
A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, em Quito, repercutiu na imprensa europeia. O jornal espanhol "As" destacou a atuação apagada de Vitor Roque e classificou o resultado como um "batacazo" — um verdadeiro choque para o atacante e o time de Abel Ferreira.
Confira as reações à derrota do Palmeiras
Publicação do "As" - Espanha
Segundo a publicação, o jovem brasileiro teve "sua pior atuação nesta Libertadores", praticamente desaparecendo no primeiro tempo enquanto a LDU construía a goleada com dois gols de Villamil e outro de Alzugaray, de pênalti. O "As" ainda lembrou que, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Bryan Ramírez, o time equatoriano controlou o jogo e ficou muito perto da final.
Publicação do "A Bola" - Portugal
Em Portugal, o jornal "A Bola" ressaltou a confiança de Abel Ferreira na virada em casa. O técnico afirmou que "90 minutos no Allianz Parque é muito tempo" e descartou qualquer ideia de "pacto" ou sorte.
— Acredito no meu trabalho, nas boas energias e na competência. Se há equipe capaz de reverter um resultado como esse, somos nós — disse o treinador.
Publicação do "Desporto ao Minuto" - Portugal
Já o portal "Desporto ao Minuto" descreveu o revés como "um duro golpe" nas ambições do Palmeiras, lembrando que o clube sofreu sua primeira derrota nesta edição da Libertadores — e a primeira vez que levou três gols em um único tempo na história do torneio. A publicação também recordou que Abel vive momento delicado, após perder no fim de semana para o Flamengo por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.
Palmeiras precisa de resultado heróico no Allianz Parque
O jogo da volta está marcado para a próxima quinta-feira, no Allianz Parque. O Alviverde precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão da vaga à final para os pênaltis.
