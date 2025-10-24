Europeus reagem à derrota do Palmeiras e citam Vitor Roque

A derrota do Palmeiras por 3 a 0 para a LDU, em Quito, repercutiu na imprensa europeia. O jornal espanhol "As" destacou a atuação apagada de Vitor Roque e classificou o resultado como um "batacazo" — um verdadeiro choque para o atacante e o time de Abel Ferreira.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira as reações à derrota do Palmeiras

Publicação do "As" - Espanha

Segundo a publicação, o jovem brasileiro teve "sua pior atuação nesta Libertadores", praticamente desaparecendo no primeiro tempo enquanto a LDU construía a goleada com dois gols de Villamil e outro de Alzugaray, de pênalti. O "As" ainda lembrou que, mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Bryan Ramírez, o time equatoriano controlou o jogo e ficou muito perto da final.

continua após a publicidade

Publicação do "A Bola" - Portugal

Em Portugal, o jornal "A Bola" ressaltou a confiança de Abel Ferreira na virada em casa. O técnico afirmou que "90 minutos no Allianz Parque é muito tempo" e descartou qualquer ideia de "pacto" ou sorte.

— Acredito no meu trabalho, nas boas energias e na competência. Se há equipe capaz de reverter um resultado como esse, somos nós — disse o treinador.

continua após a publicidade

Publicação do "Desporto ao Minuto" - Portugal

Já o portal "Desporto ao Minuto" descreveu o revés como "um duro golpe" nas ambições do Palmeiras, lembrando que o clube sofreu sua primeira derrota nesta edição da Libertadores — e a primeira vez que levou três gols em um único tempo na história do torneio. A publicação também recordou que Abel vive momento delicado, após perder no fim de semana para o Flamengo por 3 a 2 pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras perdeu por 3 a 0 para a LDU no jogo de ida da semifinal da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Palmeiras precisa de resultado heróico no Allianz Parque

O jogo da volta está marcado para a próxima quinta-feira, no Allianz Parque. O Alviverde precisa vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a decisão da vaga à final para os pênaltis.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial