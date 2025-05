Al Ahli e Kawasaki Frontale se enfrentam neste sábado (3), com a bola rolando a partir das 13h30 (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jedá, pela grande final da Champions League da Ásia 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Al Ahli chega embalado para a decisão, invicto há seis jogos e vindo de uma vitória imponente por 3 a 1 sobre o Al Hilal, de Jorge Jesus, na semifinal. Comandado pelo alemão Matthias Jaissle, o time saudita tenta conquistar sua primeira taça continental após mais de uma década longe da final. Roberto Firmino é um dos grandes destaques da equipe, que também conta com nomes como Mahrez, Kessié e Ivan Toney.

Al Ahli x Kawasaki Frontale pela final da Champions League da Ásia (Arte: Lance!)

➡️ Torcedores imploram por retorno de jogador à Seleção Brasileira: 'Não pode ficar fora'

Do outro lado, o Kawasaki Frontale vive um momento histórico. Mesmo em campanha irregular no Campeonato Japonês, a equipe japonesa fez da Champions Asiática seu palco ideal. Superou adversários de peso como Shanghai Shenhua, Al Sadd e o Al Nassr de Cristiano Ronaldo nas fases eliminatórias, e agora disputa sua primeira final continental com esperança de surpreender em solo saudita.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Al Ahli e Kawasaki Frontale pela final da Champions League da Ásia

✅ FICHA TÉCNICA

AL AHLI X KAWASAKI FRONTALE

FINAL – CHAMPIONS LEAGUE DA ÁSIA

📆 Data e horário: sábado, 3 de maio, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: King Abdullah Sports City, em Jedá (SAU)

📺 Onde assistir: ESPN 4 (canal fechado) e Disney+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AL AHLI: Édouard Mendy, Ali Majrashi, Roger Ibañez, Merih Demiral, Ezgjan Alioski, Ziyad Al-Johani, Franck Kessié, Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Wenderson Galeno, Ivan Toney.

continua após a publicidade

KAWASAKI FRONTALE: Louis Yamaguchi, Sai van Wermeskerken, Kota Takai, Yuichi Maruyama, Sota Miura, Tatsuya Ito, Kento Tachibanada, Yuki Yamamoto, Marcinho, Yuto Ozeki, Soma Kanda.