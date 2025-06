24h de Le Mans: saiba horário e onde assistir prova tradicional

As 24h de Le Mans, prova tradicional do automobilismo mundial, terá a sua largada neste sábado (14). A prova de resistência tem oito brasileiros na disputa e faz parte do calendário do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC). A largada está prevista para às 11h (de Brasília) deste sábado (14). A transmissão será no BandSports (canal fechado) e Grande Prêmio (canal no YouTube).

Os brasileiros Augusto Farfus, Custódio Toledo, Daniel Schneider, Daniel Serra, Dudu Barrichello, Felipe Drugovich, Felipe Nars e Pietro Fittipaldi participam da prova.

Carros em Le Mans (Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Últimos vencedores

2024: Ferrari-AF Corse | Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen 2023: Ferrari-AF Corse | James Calado, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi 2022: Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa 2021: Toyota Gazoo Racing | Mike Conway, José María López, Kamui Kobayashi 2020: Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley 2019: Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso 2018: Toyota Gazoo Racing | Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso 2017: Porsche Team | Timo Bernhard, Earl Bamber, Brendon Hartley 2016: Porsche Team | Marc Lieb, Neel Jani, Romain Dumas 2015: Porsche Team | Nico Hülkenberg, Earl Bamber, Nick Tandy 2014: Audi Sport Team Joest | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer 2013: Audi Sport Team Joest | Tom Kristensen, Allan McNish, Loïc Duval 2012: Audi Sport Team Joest | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer 2011: Audi Sport Team Joest | Marcel Fässler, André Lotterer, Benoît Tréluyer 2010: Audi Sport North America | Mike Rockenfeller, Timo Bernhard, Romain Dumas 2009: Peugeot Sport Total | David Brabham, Marc Gené, Alexander Wurz 2008: Audi Sport North America | Tom Kristensen, Allan McNish, Rinaldo Capello 2007: Audi Sport North America | Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner 2006: Audi Sport Team Joest | Frank Biela, Emanuele Pirro, Marco Werner 2005: ADT Champion Racing | JJ Lehto, Marco Werner, Tom Kristensen

24h de Le Mans: janelas de transmissão, horários e onde assistir

✅ FICHA TÉCNICA

24 horas de Le Mans 2025

World Endurance Championship

📆 Data e horário da largada: sábado, 14 de junho, às 11h(de Brasília)

🕜 Tempo de prova: 24 horas

📍 Local: Circuit de la Sarthe, em Le Mans (FRA)

📺 Onde assistir: BandSports (TV fechada) e Grande Prêmio (canal no YouTube)

➡️ Janelas de transmissão (TV fechada): 10h50 a 13h20; 15h a 15h45; 16h20 a 16h30; 18h45 (de sábado) a 11h30 (de domingo)