Norris nega ‘pedido’ de casamento no GP do Canadá de F1; veja vídeo

Durante a primeira sessão de treinos livres do GP do Canadá de F1, o piloto Lando Norris (McLaren) negou o "pedido" de casamento feito por fã. A solicitação foi feita por um cartaz na arquibancada. O piloto viu a imagem do cartaz e negou o pedido acenando com a cabeça. Durante a sessão, Lando Norris foi sétimo colocado. Assista ao vídeo:

— Lando, você quer casar comigo? O meu namorado não quer — dizia o cartaz levantado por fã.

Treino Livre 1 do GP do Canadá

Max Verstappen (Red Bull) foi o mais rápido do primeiro treino livre do GP do Canadá de Fórmula 1 (F1). A sessão foi tranquila e teve apenas uma bandeira vermelha, ocasionada por batida de Charles Leclerc (Ferrari). O brasileiro Gabriel Bortoleto encerrou o treino livre 1 em 16º. O destaque do treino foi a Williams, que deixou seus dois carros entre os três primeiros.

Na abertura da primeira volta do treino livre, Franco Colapinto (Williams) rodou e ficou na contramão da pista. A bandeira amarela foi acionada, mas sem muito prejuízo.

Charles Leclerc foi parar no muro, sendo perda total para a Ferrari. A bandeira vermelha foi acionada e a sessão paralisada. O piloto monegasco fazia o melhor tempo até a batida. A volta anterior foi tão boa que, mesmo sem participar do resto da sessão, Leclerc ficou com a décima posição. Depois disso, a sessão não teve mais grandes problemas.

Charles Leclerc abandona TL1 do Canadá (Foto: Geoff Robins / AFP)

Aos 20 minutos, Gabriel Bortoleto e Alex Albon se envolveram em uma intriga. O brasileiro vinha atrás de Albon e quase bateu nele.

O brasileiro se irritou no rádio, e Alex Albon disse que tentou fazer a coisa certa e liberar a pista para Bortoleto, que encerrou o treino em 16º, ficando na frente de Niko Hulkenberg, companheiro de equipe na Sauber.

A McLaren passou a maior parte da sessão amargando atrás dos dez primeiros. Nos cinco minutos finais, Lando Norris chegou à décima posição. Verstappen foi quem liderou a maioria do treino livre.

Resultados

Posição Piloto Equipe Tempo 1º Max Verstappen Red Bull 1:13.193 2º Alexander Albon Williams 1:13.232 3º Carlos Sainz Williams 1:13.275 4º George Russell Mercedes 1:13.535 5º Lewis Hamilton Ferrari 1:13.620 6º Isack Hadjar Racing Bulls 1:13.631 7º Lando Norris McLaren 1:13.651 8º Liam Lawson Racing Bulls 1:13.737 9º Pierre Gasly Alpine 1:13.817 10º Charles Leclerc Ferrari 1:13.885 11º Yuki Tsunoda Red Bull 1:13.927 12º Fernando Alonso Aston Martin 1:13.972 13º Kimi Antonelli Mercedes 1:14.002 14º Oscar Piastri McLaren 1:14.198 15º Lance Stroll Aston Martin 1:14.203 16º Gabriel Bortoleto Sauber 1:14.324 17º Oliver Bearman Haas 1:14.520 18º Esteban Ocon Haas 1:14.605 19º Franco Colapinto Alpine 1:14.645 20º Nico Hulkenberg Sauber 1:14.821

Horários do GP do Canadá; veja onde assistir e horários

➡️ Sexta-feira, 13 de maio

🏎️ Treino livre 1: 14h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Treino livre 2: 18h — Bandsports e F1TV

➡️ Sábado, 14 de maio

🏎️ Treino livre 3: 13h30 — Bandsports e F1TV

🏎️ Classificação: 17h — Band, Bandsports e F1TV

➡️ Domingo, 15 de maio

🏎️ Corrida: 15h — Band e F1TV

*Horários de Brasília