São Silvestre 2025: tudo sobre a 100ª edição da corrida mais amada do país

A centésima edição da Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece em São Paulo no último dia do ano, se aproxima. Para a edição de 2025 foram contabilizados mais de 50 mil inscritos, superando os 37,5 mil inscritos da edição passada, recorde anterior. Todos os participantes receberão medalha.

Os participantes estão divididos nas categorias elite (masculino e feminino), premium, geral (masculino e feminino) e PCD. A largada segue sendo separada por ritmo dos corredores, permitindo uma melhor distribuição dos atletas e maior fluidez.

Retirada dos kits - São Silvestre 2025

A retirada dos kits da São Silvestre 2025 já tem data, local e horários definidos. A tradicional corrida, que chega à sua 100ª edição, acontece no dia 31 de dezembro, reunindo milhares de atletas para os 15 km pelas ruas de São Paulo, na manhã do último dia do ano.

Os corredores inscritos terão quatro dias para retirar seus kits, sempre com início da distribuição às 9h. O encerramento dos guichês varia conforme a data. Nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, a retirada acontece das 9h às 20h. Já no dia 30 de dezembro, último dia disponível, o atendimento será das 9h às 18h.

A entrega dos kits será realizada na Expo São Silvestre 2025, no Pavilhão das Culturas Brasileiras (Pacubra), localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, s/n – Ibirapuera, São Paulo – SP.

Últimos campeões e histórico de brasileiros na prova

Até hoje, o Brasil soma 30 vitórias entre homens e mulheres na São Silvestre. No ano passado, as provas foram vencidas pelos quenianos Wilson Too, entre os homens, e Agnes Keino, entre as mulheres.

Apesar de ser reconhecida mundialmente, a São Silvestre não é considerada uma maratona. Isso porque sua distância oficial é de 15 km, enquanto uma maratona requer 42,195 km, a distância padrão estabelecida para maratonas no atletismo.