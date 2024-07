Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros nesta terça (30) em Paris

Equipe brasileira de ginástica conquistou a medalha de bronze (Foto: Paul ELLIS/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 19:34 • Paris (FRA)

Depois de uma segunda-feira sem medalhas, o Brasil conquistou um bronze nesta terça (30). A equipe feminina de ginástica subiu ao pódio pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos. Além do feito do quinteto, o dia também contou com vitória de Hugo Calderano no tênis de mesa e derrota para a Alemanha no basquete masculino. Veja o resumo do dia abaixo:

