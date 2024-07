Hugo Calderano durante partida nas Olimpíadas (Foto: Wander Roberto/COB)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 07:12 • Paris (FRA)

Hugo Calderano foi boa notícia para o Brasil nas Olimpíadas nesta terça-feira (30). No tênis de mesa, o número 6 do ranking mundial superou o espanhol Álvaro Robles de virada por 4 sets a 2 (parciais de 7-11, 13-11, 11-9, 8-11, 11-3 e 11-5) e avançou às oitavas de final.

Na próxima fase, o brasileiro terá compromisso amarrado contra um dos esportistas da casa. O francês Alexis Lebrun será seu adversário; a data e o horário ainda serão definidos pela organização dos Jogos de Paris 2024.

O primeiro set foi de domínio do europeu, que controlou bem as ações e foi letal no fim. A segunda parcial, por sua vez, teve domínio de Calderano, que chegou a ter três set points, não aproveitou, ficou contra as cordas, mas acertou três bolas seguidas para deixar tudo igual.

Nos dois sets seguintes, o equilíbrio se manteve até o fim, e o empate dobrou para 2 a 2. Hugo, porém, cresceu nos momentos decisivos, variando os movimentos, e Robles não conseguiu impedir a vitória verde e amarela.

No outro compromisso do Brasil, Vitor Ishiy não teve a mesma sorte. Diante do alemão Dimitrij Ovtcharov, um dos favoritos ao título, o mesatenista acabou sucumbindo e foi derrotado por 4 a 1.