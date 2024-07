Ketleyn Quadros (azul ) sofre golpe de francesa em luta nas Olimpíadas (Foto: Jack GUEZ / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 08:20 • Paris (FRA)

A terça-feira (30) de judô nas Olimpíadas não foi tão favorável aos brasileiros. Nas oitavas de final, Guilherme Schmidt, na categoria até 81kg, e Ketleyn Quadros, até 63kg, foram eliminados em lutas complicadas no chaveamento.

Schmidt, que na fase inicial havia superado Edi Sherifovski, da Macedônia, foi derrotado pelo italiano Antonio Esposito. Já dentro do golden score, o judoca precisava sair para o combate ao ser punido com dois cartões amarelos, e acabou sendo contragolpeado com o waza-ari, dando adeus à disputa.

Já Ketleyn, medalhista de bronze em 2008, estreou com triunfo avassalador sobre a espanhola Cristina Cabaña. O duelo com Clarisse Agbegnenou, lutadora da casa, era esperado; apesar do equilíbrio, a francesa achou um waza-ari restando três segundos para o fim do embate, e fez o necessário para o avanço às quartas.

As únicas medalhas do Brasil no judô até aqui vieram no domingo, com Larissa Pimenta (bronze) e Willian Lima (prata). Restam duas categorias individuais, além dos duelos por equipe. Veja abaixo o calendário:

📆 Quarta-feira - 31 de julho

🥋 Rafael Macedo - categoria até 90kg



📆 Quinta-feira - 1 de agosto

🥋 Leonardo Gonçalves - categoria até 100kg

🥋 Mayra Aguiar - categoria até 78kg



📆 Sexta-feira - 2 de agosto

🥋 Rafael Silva - categoria acima de 100kg

🥋 Beatriz Souza - categoria acima de 78kg