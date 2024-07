Vitor Ishiy em ação no tênis de mesa (Foto: WANG Zhao / AFP)







Publicada em 30/07/2024 - 06:03 • Paris (FRA)

O Brasil não começou o dia de Olimpíadas com sorte no tênis de mesa. Vitor Ishiy foi eliminado pelo alemão Dimtrij Ovtcharov, seis vezes medalhista, por 4 sets a 1 (11-4, 11-8, 11-9, 11-13 e 11-3), e não conseguiu vaga nas oitavas de final.

A partida foi dominada pelo atleta europeu, que controlou o primeiro set e abriu dois de vantagem após fazer três pontos seguidos no fim da parcial. No quarto set, Vitor salvou cinco match points e conseguiu grandes cortes para respirar na partida, mas foi atropelado no último embate e acabou caindo.

- Fico satisfeito com minha performance, mas sabia que ia ser um jogo difícil. Combinei com meu técnico que daria o meu melhor, e acho que consegui fazer isso. Não estou feliz com a derrota, mas também não me arrependo de nada - afirmou o atleta.

Ainda na manhã desta terça-feira (30), o Brasil segue representado na modalidade. Hugo Calderano, cabeça de chave número 4, enfrenta o espanhol Álvaro Robles a partir das 6h (de Brasília), buscando um luga nas oitavas.