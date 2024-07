Brasil é derrotado pela Alemanha no basquete masculino das Olimpíadas

Bruno Cabloco em ação contra a Alemanha (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 18:06 • Paris (FRA)

O Brasil realizou a sua segunda partida pelo Grupo B do basquete contra a Alemanha, nesta terça-feira (30), pelos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A Seleção Brasileira perdeu por 73 a 86, com picos de boas atuações no jogo, no entanto, o ataque superior da adversária prevaleceu na partida.

(Foto: Thomas COEX / AFP)

🏀 COMO FOI A PARTIDA?

No primeiro quarto, a Seleção Brasileira teve um aproveitamento muito abaixo e com pouca movimentação, que facilitou a vida da defesa alemã. Outro fator foi a dificuldade de encaixar a defesa. Assim, o Brasil terminou atrás do placar, por 10 a 22.

Já no segundo quarto, o Brasil conseguiu reagir para cima dos alemães. Petrovic chamou a atenção da equipe no intervalo, e o time cresceu com a combinação da dupla Yago e Caboclo. Neste momento, a Seleção veio mais intensa, calibrando nos lances de três — com destaque de Benite — que acertou três chutes e Gui Santos, com duas cestas de fora.

No terceiro momento da partida, a Seleção não teve o mesmo ritmo nos chutes como no segundo quarto. Além disso, demonstrou uma desorganização defensiva, que facilitou os contra-ataques da Alemanha, terminado nove pontos atrás do placar. Cabloco também foi expulso, após cometer a sua quinta falta.

O último quarto foi marcado pelo erros de passe do Brasil, mesmo que no início houve uma pequena evolução do time, o ritmo não se manteve. A Alemanha continuou crescendo no jogo e venceu por 86 a 73.

🏀 O QUE VEM PELA FRENTE?

O próximo compromisso do Brasil é contra o Japão, na sexta-feira (2º). A Seleção precisa ganhar e fazer uma boa diferença de pontos para se classificar entre os melhores terceiros colocados.