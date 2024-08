Resumo das Olimpíadas: veja como foi o dia dos brasileiros nesta sexta (2) em Paris

Bia Souza conquistou medalha de ouro para o Brasil (Foto: Luis ROBAYO/AFP)







Publicada em 02/08/2024 - 21:15 • Paris (FRA)

Uma semana após a Cerimonia de Abertura, o Brasil chegou à primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Nesta sexta-feira (2), Bia Souza subiu ao lugar mais alto do pódio no judô ao vencer atleta israelense Raz Hershko. O dia também contou com vitórias no vôlei e no basquete, e derrota de Hugo Calderano, no tênis de mesa. Confira o resumo do dia abaixo:

