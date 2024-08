Olimpíadas: Brasil atropela Japão e encaminha vaga no mata-mata do basquete

Bruno Cabloco enterra contra o Japão (Foto; Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 08:02 • Paris (FRA)

O Brasil venceu o Japão por 102 a 84 nesta sexta-feira (2), última rodada da primeira fase do basquete masculino das Olimpíadas 2024. Bruno Caboclo foi o grande destaque da partida com 33 pontos e nove rebotes. Agora, a Seleção torce por outros resultados para garantir vaga no mata-mata.

Como foi a partida entre Brasil e Japão no basquete?

O Brasil começou o duelo contra o Japão com muita superioridade e ótimo aproveitamento, sobre tudo na média distância e nas bolas de três. Desta forma, abriu 11 de vantagem e venceu o primeiro quarto por 31 a 20. No segundo, no entanto, o jogo foi mais equilibrado e os times somaram 24 pontos cada, indo ao intervalo com o placar de 55 a 44 para a Seleção.

Após o intervalo, o Brasil teve queda de aproveitamento e sentiu a ausência de Marcelinho Huertas, que sentiu dores e foi poupado por boa parte do terceiro período. Assim o Japão conseguiu encostar no placar e levou a partida para o último período perdendo por 77 a 73. Contudo, A Seleção Brasileira retomou o controle do confronto e atropelou os japoneses nos dez minutos finais, vencendo por 102 a 84 e fazendo importante saldo para lutar pela vaga no mata-mata.

Agora, o Brasil aguarda outros resultados para garantir seu lugar nas quartas de final no basquete masculino. A Seleção confirma a classificação com vitória da Sérvia sobre o Suldão do Sul por dois pontos ou mais, ou ainda com triunfo do Cadanadá sobre a Espanha por três.