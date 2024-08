Ana Luiza Caetano e Marcus D'Almeida em ação no tiro com arco (Foto: Alexandre Loureiro / COB)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 07:08 • Paris (FRA)

Marcus D'Almeida e Ana Luiza Caetano, principais nomes do Brasil no tiro com arco, perderam nas duplas mistas da modalidade nas Olimpíadas. Diante dos mexicanos Matías Grande e Alejandra Valencia, os brasileiros foram derrotados por 5 a 1 (37-36, 36-36 e 37-36 nas parciais).

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Cada set no tiro vale dois pontos para o vencedor, e um ponto para cada equipe em caso de empate. Apesar do equilíbrio, Marcus não fez seu melhor desempenho, e Valencia cravou dois tiros de dez pontos na rodada definidora para dar a vitória ao México.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

➡️ Em despedida das Olimpíadas, Rafael ‘Baby’ Silva cai na estreia do judô

Apesar do revés sofrido nas duplas, os dois seguem vivos na esfera individual. Ana Luiza volta à ação nas oitavas de final contra a francesa Lisa Barbelin no sábado (3), enquanto D'Almeida enfrenta o sul-coreano Kim Woo-jin, um dia depois. Caso passem de fase, superam as melhores marcas do país na modalidade na história dos Jogos.