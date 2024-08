Jogadores do Brasil celebram ponto nas Olimpíadas (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 09:18 • Paris (FRA) • Atualizada em 02/08/2024 - 10:35

Sai, geladeira! O Brasil venceu a primeira no vôlei masculino nas Olimpíadas. Diante do Egito, os comandados de Bernardinho dominaram a partida e fizeram 3 sets a 0 (parciais de 25-11, 25-13 e 25-16) em Paris.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp e acompanhe em tempo real as notícias

Com a vitória, a Seleção chegou a quatro pontos e garantiu vaga nas quartas de final no grupo B, passando como um dos dois melhores terceiros colocados. Já o Egito, sem pontuar, está eliminado, ocupando a lanterna da chave.

🏐 COMO FOI O JOGO?

O primeiro set foi de amplo domínio do Brasil, que chegou a fazer sete pontos seguidos e abriu vantagem em 15 a 6. Além de boas defesas no fundo de quadra, o volume de jogo chamou a atenção, com bons pontos de ataque e bloqueio, vindo principalmente de Lucão e Darlan.

A história no segundo set também não foi muito diferente. Apesar de um começo positivo dos africanos, o time brasileiro cresceu na partida e começou a encaixar boas sequências de jogadas, principalmente através do bloqueio, que tocou na maioria dos ataque adversários e deu tranquilidade na construção. Um ace de Bruninho colocou a Seleção perto da vitória, e Darlan fechou a parcial na saída de rede, especialidade da casa.

➡️ Assine o Globoplay e assista às Olimpíadas ao vivo no Sportv

O Egito voltou à quadra pressionando, e chegou a oferecer certo perigo até meados do set final. Porém, em seis pontos seguidos, principalmente com Lucarelli e Leal, o Brasil fez 17 a 10 e disparou. Alan também entrou para mostrar que está recuperado da panturrilha, e no fim, não poderia ser diferente: Darlan, agora no lado inverso, acertou a diagonal e fechou o jogo. 15 pontos e um show de atuação por parte do ponteiro.

👀 O QUE VEM POR AÍ?

Agora, a Seleção se junta a outras cinco equipes (Eslovênia, França, Itália, Polônia e Estados Unidos) e garante um lugar nas quartas, ainda sem adversário definido. Os jogos acontecerão na segunda-feira (5); o oponente será definido a partir do seguinte chaveamento:

🏐 Melhor campanha geral x 8ª melhor campanha geral

🏐 2ª melhor campanha geral x 7ª melhor campanha geral

🏐 3ª melhor campanha geral x 6ª melhor campanha geral

🏐 4ª melhor campanha geral x 5ª melhor campanha geral