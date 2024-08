Bia Souza tem ‘premiação da vida’ com ouro nas Olimpíadas; compare com valores de outros torneios

A judoca Beatriz Souza vai receber a maior premiação em dinheiro da carreira dela com a conquista da medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris. Por subir no lugar mais alto do pódio na categoria +78kg, Bia vai embolsar R$ 350 mil, valor pago pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) aos atletas que ganham ouro nos esportes individuais. Somando as principais premiações que a judoca recebeu até então, o total chega a R$ 310,9 mil, ou seja, R$ 39,1 mil a menos que o prêmio olímpico.