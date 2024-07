LeBron James e Kevin Durant brilham na estreia dos Estados Unidos no basquete masculino (Foto: Jesse D. Garrabrant/NBAE/AFP)







Publicada em 28/07/2024

Com elenco recheado de estrelas da NBA, os Estados Unidos vão em busca de mais uma medalha de ouro no basquete das Olimpíadas. O "Dream Team" venceu seu jogo de estreia contra a Sérvia por um placar elástico de 110 a 84. Os Estados Unidos estão no Grupo C, junto à Sérvia, Sudão do Sul e Porto Rico.

O próximo jogo da equipe de LeBron James e Stephen Curry, acontece nesta quarta-feira (31), às 16h contra o Sudão do Sul, no Estádio Pierre Mauroy.

O Dream Team venceu o primeiro quarto do jogo por 25 a 20 (Foto: Garrett Ellwood/NBAE via Getty Images/AFP)

O apelido de "Dream Team" faz alusão ao grande time montado pelos Estados Unidos para a Olimpíada de Barcelona, em 1992. Naquela oportunidade, foram convocados nomes como Michael Jordan e Larry Bird.

🏀Os nomes do 'Dream Team' americano para as Olimpíadas de Paris 2024:

LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Joel Embiid, Jayson Tatum, Anthony Davis, Devin Booker, Tyrese Haliburton, Anthony Edwards, Jrue Holiday, Bam Adebayo e Derrick White.