Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 14:20 • Paris (FRA)

O Dream Team de basquete dos Estados Unidos mostrou toda a sua força na estreia nas Olimpíadas de Paris neste domingo (28). Superior em todos os quartos, a equipe superou a Sérvia por 110 a 84.

O primeiro tempo até teve certo equilíbrio. Os EUA venceram o primeiro quarto por 25 a 20 e o segundo por 33 a 29, terminando a primeira etapa com apenas nove pontos de vantagem. No terceiro quarto, o time encaixou de vez, repetindo o roteiro dos amistosos e que também já é conhecido dos torcedores do Golden State Warriors, equipe do treinador da seleção, Steve Kerr.

Com uma parcial de 26 a 16 no terceiro período, os americanos chegaram confortáveis para o quarto e último quarto, no qual foram dominantes mais uma vez.

O triunfo norte-americano passou por alguns dos seus principais astros. Kevin Durant, com 23 pontos, e LeBron James, com 21, foram os cestinhas dos EUA na partida. Stephen Curry anotou 11 pontos.

Pelo lado sérvio, o cestinha foi Nikola Jokic, como esperado. Acostumado a enfrentar os astros dos Estados Unidos na NBA, o pivô do Denver Nuggets terminou a partida com 20 pontos, além de cinco rebotes e oito assistências.

O Dream Team volta a jogar nesta quarta-feira (31), às 16h, contra o Sudão do Sul.