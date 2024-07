Estados Unidos ainda são o ‘Dream Team’? Entenda como estrangeiros têm dominado a NBA

Veteranos LeBron James e Curry integram a seleção dos EUA (Foto: Mercedes Oliver / AFP)







Escrito por Caio Gonçalves Ribeiro , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 10/07/2024 - 15:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Os Estados Unidos sempre foram a maior potência do basquete mundial. A liga mais forte do mundo é a norte-americana, muito por conta das centenas de jogadores de alto nível nascidos lá. Mas, com o passar do tempo, este cenário mudou um pouco. A partir da globalização do esporte, uma série de jogadores surgiu em diferentes países mundo afora. E vários migraram para a NBA.

Contando com o que tem de melhor, os EUA formaram mais um "Dream Team" para a disputa da próxima edição dos Jogos Olímpicos. No entanto, a seleção americana não tem mais todos os melhores jogadores do planeta, como em outras edições.

Nos últimos anos, a ascensão de estrangeiros na NBA é evidente. Nomes como Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic e Shai Gilgeous-Alexander são expoentes da liga norte-americana considerados protagonistas de suas franquias. Os Estados Unidos continuam revelando grandes jogadores, é claro, mas a cada temporada a balança equilibra ainda mais.

O crescimento de nomes estrangeiros no basquete se reflete não só em quantidade, mas em qualidade e é comprovado nas premiações. O pivô sérvio Nikola Jokic talvez seja o principal expoente dessa nova geração de jogadores. Aos 29 anos, ele já acumula três prêmios de MVP, o jogador mais valioso da temporada, e foi campeão da NBA em 2022/23.

Mas não foi apenas o sérvio que carregou uma franquia ao troféu Larry O'Brien - o grego Antetokounmpo fez o mesmo em Milwaukee. Pela franquia do leste, o ala-pivô foi MVP em duas temporadas seguidas (2018/19 e 2019/20), além de ter ganho a NBA no ano seguinte.

Na última temporada da NBA, os três candidatos ao prêmio de MVP eram estrangeiros. Jokic superou a concorrência do canadense SGA e do esloveno Doncic para ficar com a honraria.

Jokic com o troféu de campeão da NBA (Foto: Jesse D. Garrabrant / AFP)

Estados Unidos ainda possui time forte

Por outro lado, os Estados Unidos ainda podem ser considerados, evidentemente, a grande potência mundial. A convocação conta com astros como LeBron James, Kevin Durant e Stephen Curry. A menos de 20 dias para os Jogos Olímpicos, o país possui a equipe mais forte da competição - é a grande favorita à medalha de ouro. A questão é que, para esta Olimpíada, a discrepância entre certas equipes e o EUA talvez não seja mais tão grande.