Olimpíadas: veja o calendário completo do Brasil no basquete

O Brasil foi derrotado para a França na estreia (Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/07/2024 - 17:57 • Paris (FRA)

Considerado azarão na competição, a Seleção Masculina Brasileira de Basquete é pode ser uma das grandes surpresas do esporte nas Olimpíadas. Com três bronzes na história, o time do Brasil quer voltar ao pódio após não conseguir vaga em Tóquio.

➡️ Fique por dentro da Olimpíada! Siga o Lance! no Whatsapp acompanhe em tempo real as notícias

Com uma campanha no Mundial de Basquete ruim, o Brasil teve que disputar o Pré-Olímpico às vésperas das Olimpíadas. Com troca de treinador antes da importante competição, a equipe de Aleksandar Petrovic se superou e fez um excelente Pré-Olímpico, com quatro vitórias e apenas uma derrota.

➡️ Olimpíadas: veja o calendário completo do Brasil no vôlei

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO MASCULINA DE BASQUETE:

FASE DE GRUPOS:

27/07 - França 78x66 Brasil

30/07, 16h - Brasil x Alemanha

02/08, 06h - Japão x Brasil

QUARTAS DE FINAL:

6 de agosto (possíveis horários: 06h, 09h30, 13h e 16h30)

(Foto: Sameer Al-Doumy / AFP)

SEMIFINAL:

8 de agosto (possíveis horários: 12h30 e 16h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR:

10 de agosto (06h)

FINAL:

10 de agosto (16h30)