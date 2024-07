Olimpíadas: veja o calendário completo do Brasil no vôlei

A Seleção Masculina foi derrotada na estreia (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Publicada em 27/07/2024 - 14:23 • Paris (FRA)

Com chances de medalha com a equipe masculina e feminina, a Seleção Brasileira de Vôlei é uma das grandes forças do esporte nas Olimpíadas. Com cinco ouros na história, o time do Brasil quer voltar ao lugar mais alto do pódio após conseguir apenas uma prata em Tóquio.

Derrotado para a Rússia em uma semifinal traumática e pela Argentina na disputa do terceiro lugar, a Seleção Masculina teve um ciclo irregular, com troca de técnico e campanhas ruins no Mundial e Liga das Nações. Nesta Olimpíadas, o Brasil tem a chance de se recuperar, apesar da derrota na estreia para a Itália.

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO MASCULINA DE VÔLEI:

FASE DE GRUPOS:

27/07 - Brasil 1x3 Itália

31/07, 04h - Polônia x Brasil

02/08, 08h - Brasil x Egito

QUARTAS DE FINAL:

5 de agosto (possíveis horários: 04h, 08h, 12h e 16h)

SEMIFINAL:

7 de agosto (possíveis horários: 11h e 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR:

9 de agosto (11h)

FINAL:

10 de agosto (08h)

Prata em Tóquio e com um ciclo Olímpico sólido, a Seleção Brasileira Feminina é a principal esperança de medalha no vôlei. A equipe comandada por José Roberto Guimarães teve um excelente início na Liga das Nações, último torneio antes dos Jogos, mas ficou apenas na quarta colocação.

CALENDÁRIO DA SELEÇÃO FEMININA DE VÔLEI:

FASE DE GRUPOS:

29/07, 08h - Brasil x Quênia

01/08, 08h - Brasil x Japão

04/04, 16h - Brasil x Polônia

QUARTAS DE FINAL:

6 de agosto (possíveis horários: 04h, 08h, 12h e 16h)

SEMIFINAL:

8 de agosto (possíveis horários: 11h e 15h)

DISPUTA DO TERCEIRO LUGAR:

10 de agosto (12h15)

FINAL:

11 de agosto (08h)