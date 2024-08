Olimpíadas: torcedores invadem rede social de estrela da Espanha que diminuiu vitória do Brasil

Jenni Hermoso se tornou um "alvo" dos brasileiros após declaração (Foto: Pascal GUYOT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 12:32 • Rio de Janeiro

O Brasil garantiu a vaga para a final do futebol feminino das Olimpíadas 2024. Logo após o apito final, na derrota para a Seleção por 4 a 2, a atacante da seleção da Espanha, Jenni Hermoso, fez uma declaração polêmica que não foi bem recebida pelos brasileiros.

Após o jogo, a camisa 10 da equipe europeia afirmiu que perdeu para uma seleção que "não joga futebol", numa crítica ao modelo de jogo do time de Arthur Elias. A declaração gerou uma onda de manifestações e comentários irônicos de torcedores brasileiros, que invadiram a conta da jogadora no Instagram.

Brasileiros invadem rede social de Jenni Hermoso (Foto: Reprodução / Instagram)

- Tomamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol, mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas, não jogamos nosso futebol. Gostei do segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival. - disse Hermoso em entrevista à rádio espanhola "Cope".

- Elas nos estudam, sabem como nos machucar, jogar nas nossas costas. Para mim, não é futebol. Não gosto desse futebol. Obviamente, ganham minutos, te fazem perder tempo, e para elas, isso valeu. Elas estão na final, e nós vamos pelo bronze. - complementou.

A Espanha, atual campeã do mundo e número 1 do ranking da FIFA, era uma das equipes favoritas ao título e para classificar no confronto. Contudo, o Brasil conquistou a vaga para a grande decisão, após deixar a França pelo caminho na abertura do mata-mata.

Depois de 16 anos, a Seleção enfrenta os Estados Unidos na final do futebol feminino nas Olimpíadas no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília). Os países disputaram a medalha ouro em Atenas 2004 e Pequim 2008, ambas vencidas pelos estadunidenses.