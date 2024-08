Olimpíadas: Lauren Leal provoca estrela da Espanha que desdenhou de vitória da Seleção Brasileira

(Foto: Rafael Ribeiro / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 10:18 • Rio de Janeiro

Após a classificação da Seleção Brasileira Feminina para final das Olimpíadas 2024, a zagueira Lauren Leal provocou atacante Jenni Hermoso. Na tarde da última terça-feira (6), a equipe comandada por Arthur Elias dominou a Espanha, atual campeã do mundo e número 1 do ranking da FIFA, e venceu por 4 a 2, seguindo na luta pela inédita medalha de ouro no futebol entre mulheres.

⚠️ CONTEXTO:

Tudo começou quando a jogadora da seleção espanhola virou um "alvo" da torcida ao dizer, após o jogo, que perdeu para uma seleção que "não joga futebol", numa crítica ao modelo de jogo do time de Arthur Elias.

- Tomamos quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol, mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas, não jogamos nosso futebol. Gostei do segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival. - disse Hermoso em entrevista à rádio espanhola "Cope".

Na terça-feira (6), a Seleção Brasileira dominou a Espanha por 4 a 2 e classificou à final dos Jogos Olímpicos (Foto: Sylvain THOMAS / AFP)

No entanto, o perfil oficial da Seleção publicou no X uma foto em que a espanhola aparece puxando a camisa da zagueira, com a frase: "Todo mundo quer a amarelinha". Lauren repostou o post, escrevendo: "Era só ter me pedido".

A Espanha não conseguiu furar o bloqueio da zaga brasileira durante a maior parte da partida. Junto de Lauren, a equipe foi eficiente para garantir a vitória. No total, a Seleção desarmou 31 vezes, número alto para uma única partida.

Depois de 16 anos, o Brasil enfrenta os Estados Unidos na final do futebol feminino nas Olimpíadas no próximo sábado (10), às 12h (de Brasília). Os países disputaram a medalha ouro em Atenas 2004 e Pequim 2008, ambas vencidas pelos estadunidenses.