Bruninho celebra ponto do Brasil em estrei nas Olimpíadas (Foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 21:00 • Paris (FRA)

O Brasil vive situação delicada no vôlei masculino nas Olimpíadas. A derrota na estreia, diante da Itália, deixou a equipe comandada por Bernardinho em maus lençóis, já que precisa de uma vitória sobre a forte Polônia na segunda rodada para se manter tranquila na luta pela vaga no mata-mata.

Antes do compromisso decisivo, o capitão Bruninho deu o tom do confronto e rasgou elogios ao adversário, mas disse ser possível acreditar no triunfo em Paris.

- Sabemos da dificuldade que teremos amanhã. A Polônia é, sem dúvida alguma, um dos melhores times do mundo, número 1 do ranking hoje, dispensa comentários. Precisamos ter paciência para jogar com o time deles, principalmente com os passes negativos, uma coisa que a gente tem falado bastante. E o mais importante: jogar cada ação. Cada ponto vale muito, a gente tem que estar focado em cada ação, sem pensar lá na frente e sim no momento presente para sair com a vitória amanhã - afirmou o levantador.

Medalha de ouro no Rio, em 2016, Bruninho tem boas recordações de remontadas. Na ocasião, em um grupo com mais times, a Seleção perdeu duas partidas seguidas, e precisou de grande atuação contra a França na última rodada para se salvar no caminho rumo ao lugar mais alto do pódio.

- O que eu tento falar para os mais novos é que a Olimpíada é momento. Existem momentos que podem mudar tudo, sets decisivos para chegar ao objetivo ou não, então não podemos ser tão ansiosos depois dessa primeira derrota, precisamos manter o nosso foco. Sabemos da dificuldade que a gente pegou nesse grupo, mas experiência é isso. Tudo aquilo que eu, Lucão, Lucarelli passamos para chegar em uma final de Olimpíada... é passar tranquilidade e manter o foco em cada jogo como se fosse nossa última batalha - afirmou.

Brasil de Bruninho precisa vencer no vôlei para seguir vivo nas Olimpíadas (Foto: Reprodução)

O Brasil volta à quadra no vôlei masculino nesta quarta-feira (31), às 4h (horário de Brasília), para enfrentar a Polônia em busca de sua primeira vitória nas Olimpíadas. O jogo terá transmissão do SporTV, do Globoplay, da Globo e da CazéTV.