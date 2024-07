Daiane dos Santos ganhou medalha nas Olimpíadas? Relembre os feitos da ex-ginasta

Daiane dos Santos é uma lenda da Ginástica Artística do Brasil (Foto: Acervo Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Uma das maiores ginastas da história da Ginástica Artística do Brasil, Daiane dos Santos foi uma das grandes responsávels pela popularização do esporte no país. Ela se tornou um ícone do esporte nacional e uma das responsáveis por elevar o nível técnico a brigar por títulos internacionais.

Daiane começou a competir na Seleção Brasileira aos 16 anos no pan-americano de 1999, onde conquistou uma medalha de prata e uma de bronze. No entanto, seu primeiro grande feito veio em 2003, quando conquistou a medalha de ouro no Mundial de Anaheim. De quebra, mostrou o movimento que criou com seu treinador, Oleg Ostaperenko, e chocou o mundo: o duplo twist carpado.

Ela disputou os Jogos Olímpicos em três oportunidades na carreira. Em 2004, Daiane, lesionada, acabou ficando em quinto colocado no solo e abaixo das expectativas. Em 2008, novamente lesionada, Dos Santos não foi bem e ficou em sexto no solo e em oitavo no geral de equipes. Sua despedida foi em 2012, ficou em 12° por equipes. Um mês depois, outra lesão grave colocou o ponto final em sua carreira.

Em 2009, Daiane passou pelo momento mais complicado de sua carreira. Após passar por duas cirurgias graves, a atleta acabou sendo suspensa após ser pega no exame antidoping, ficando um ano fora das competições.